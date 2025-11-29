Asturias acoge la Semana del Dato

Datos - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias celebrará del 1 al 5 de diciembre la Semana del Dato, un evento que reunirá a administraciones, empresas tecnológicas y especialistas para analizar el papel transformador de los datos y la inteligencia artificial en el desarrollo económico y social.

Según ha informado el Gobierno de Asturias, a lo largo de cinco jornadas, se celebrarán talleres, conferencias y mesas redondas sobre cuestiones clave como la gobernanza del dato, la inteligencia artificial aplicada a las administraciones, la ciberseguridad, la interoperabilidad y las oportunidades que genera la economía del dato.

Tras la puesta en marcha de la Ley Simplifica y del portal MiPrincipado, con este evento el Gobierno asturiano busca avanzar hacia el objetivo de lograr una Administración más ágil, proactiva y personalizada, capaz de ofrecer servicios más eficaces y eficientes gracias al uso intensivo de datos.

La organización de la Semana del Dato corre a cargo de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, a través de la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial. Además, cuenta con la colaboración del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Dirección General del Dato de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, así como de múltiples entidades y empresas involucradas en la innovación digital.