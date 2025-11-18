Asturias activa este jueves la fase de alerta del protocolo de vialidad invernal en el Huerna y Pajares

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno del Principado de Asturias ha informado de la activación de fase de alerta en nivel amarillo del Protocolo para la Coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas adversas en la Red de Carreteras del Estado en el Principado de Asturias.

La alerta afecta a la AP-66 y a la N-630, entre los puntos kilométricos 66,700 y 87,100. Será entre las 18.00 horas de este jueves y las 00.00 horas de este viernes.

El objetivo del protocolo es garantizar la seguridad y el movimiento de vehículos y mercancías por carretera en sitauciones meteorológicas adversas en los 837 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado que transcurren por el Principado, entre autopistas, autovías y carreteras convencionales.