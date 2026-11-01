1130102.1.260.149.20261101105352 Asturias activa el plan de vialidad invernal con 112 paneles digitales en 32 puertos de montaña - PRINCIPADO

OVIEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha activado este domingo el plan de vialidad invernal 2026-2027, que permanecerá operativo hasta el próximo 30 de abril para garantizar la seguridad en las carreteras durante los episodios de meteorología adversa. La principal novedad de esta campaña es la instalación de 112 paneles digitales en 32 puertos de montaña, que ofrecerán información en tiempo real sobre las condiciones de la vía, la temperatura y la intensidad del tráfico.

Esta red de señalización ha supuesto una inversión superior a los 2,4 millones de euros. A los doce paneles instalados el pasado año en los cinco puertos con mayor riesgo de aludes -Tarna, San Isidro, Ventana, Somiedo y el acceso a Sotres- se han sumado otros 98 para ampliar la cobertura a distintos pasos de montaña de la comunidad.

El dispositivo, coordinado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, está integrado por 117 personas, de las que 77 forman parte del grupo operativo básico. Entre ellas figuran celadores, conductores y operarios de las brigadas de carreteras, técnicos nivometeorológicos y personal especializado del Parque de Maquinaria. Las brigadas dispondrán también de equipos de búsqueda y rescate de aludes para proteger a los trabajadores en situaciones de riesgo.

En cuanto a los medios materiales, el plan cuenta con 36 vehículos quitanieves, ocho fresadoras y otros equipos de apoyo, distribuidos en nueve zonas de actuación. La red autonómica incluye 374 kilómetros de carreteras situadas por encima de los 800 metros de altitud, de los que 175 superan los mil metros. Además, el operativo dispone de quince silos de sal con una capacidad conjunta de 1.130 toneladas.

El protocolo establece cuatro niveles de peligro, desde bajo hasta muy alto, en función de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los informes de los técnicos nivometeorológicos y las comprobaciones sobre el terreno.

Cuando se detecten situaciones de peligro alto o muy alto, la Dirección General de Infraestructuras comunicará la situación al Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) para proponer el cierre de las carreteras afectadas y coordinar su señalización con la Dirección General de Tráfico.