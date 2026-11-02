Asturias administra casi 86.000 vacunas contra la gripe y habilita nuevos puntos sin cita previa

La campaña de vacunación antigripal supera ya las 85.800 dosis, con una cobertura entre la población infantil por encima del 23% - PRINCIPADO

OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña de vacunación frente a la gripe del Principado ha alcanzado las 85.829 dosis administradas hasta el pasado 25 de octubre, con especial atención a la población infantil y a las personas mayores. La Consejería de Salud habilitará además desde este martes nuevos puntos de vacunación frente a la gripe y la covid sin necesidad de cita previa, que funcionarán en horario de tarde en distintos centros de salud de la comunidad.

La inmunización infantil suma 20.074 menores de 14 años vacunados. De ellos, 5.736 tienen menos de cinco años, lo que representa una cobertura del 24,61% en ese grupo, mientras que otros 14.338 tienen entre cinco y 13 años, franja incorporada este año a la estrategia y que alcanza una cobertura del 23,09%. Entre las novedades de la campaña figura el uso de la vacuna intranasal para la población infantil, una alternativa sin pinchazo.

En la población de mayor edad, Salud ha administrado la vacuna a 57.182 personas de 60 años o más, con una cobertura del 14,76%. De ellas, 54.023 superan los 64 años, grupo en el que el porcentaje de inmunización se sitúa en el 17,79%. La campaña también ha llegado a 9.083 residentes en centros sociosanitarios, 2.407 profesionales sanitarios y 916 embarazadas.

VACUNACIÓN SIN CITA PREVIA

Los puntos de vacunación sin cita previa estarán abiertos esta semana de martes a viernes, de 15.30 a 20.00 horas, y se dirigen especialmente a las personas mayores de 60 años. En el Área Sanitaria I funcionarán en los centros de salud de El Quirinal, en Avilés, y Piedras Blancas, de martes a viernes, y en el de Luarca, los miércoles. En el Área II estarán disponibles La Lila y Pumarín, en Oviedo, de martes a viernes; Tineo, los miércoles; Cangas del Narcea y Mieres Sur, los martes y jueves.

En el Área III abrirán La Calzada y Puerta la Villa, en Gijón, de martes a viernes; La Pola Llaviana y Arriondas, los miércoles; La Felguera, los martes y jueves, y Villaviciosa y Llanes, los martes.

La red también incorpora puntos específicos para la vacunación infantil. En el Área I estarán disponibles los centros de Corvera y Luanco, los miércoles, y los de Vegadeo, Navia y Pravia, los jueves. En el Área II se podrá acudir a Grado, los martes; Cangas del Narcea, La Pola (Lena) y Mieres Sur, los miércoles; Pola de Siero, los martes y miércoles; Lugones, de martes a jueves, y La Corredoria y La Ería, de martes a viernes.

En el Área III, los puntos infantiles estarán en El Llano y Montevil, en Gijón, los martes y miércoles; Ribadesella, Infiesto, Cangas de Onís, La Felguera y El Entrego, los miércoles; El Parque-Somió, en Gijón, de martes a jueves; Villaviciosa, Candás, Llanes y Pola de Laviana, los jueves, y Arriondas, los viernes.

La campaña incorpora también un sistema de citación automatizada a través del asistente virtual Noah y nuevos puntos de vacunación para facilitar el acceso a la población. La estrategia mantiene como objetivo prioritario proteger a los colectivos con mayor riesgo de sufrir complicaciones por la gripe.