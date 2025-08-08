Asturias agiliza el reconocimiento de dependencia para patologías irreversibles y menores de tres años

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las personas con enfermedades de evolución rápida, como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), otras patologías de alta complejidad y curso irreversible, así como los menores de tres años, tendrán prioridad en las valoraciones y el reconocimiento de las prestaciones de dependencia en Asturias, según una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial del Principado (BOPA).

La medida, que modifica por tercera vez la resolución de 2015 que regula los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Asturias, permitirá que el derecho de acceso se genere desde el momento en que se presenta la solicitud, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables.

La consejería considera que esta disposición supone un avance en eficiencia y equidad dentro del sistema, al priorizar la atención personalizada y garantizar que quienes más lo necesitan accedan de forma preferente a los recursos públicos.

Entre las novedades, se contempla la creación de dos listas de espera diferenciadas para los centros residenciales de titularidad pública: una estructural, dirigida a personas con necesidad inmediata, y otra para quienes aún no han activado su demanda o han renunciado. Esta segmentación, según el Gobierno autonómico, permitirá una gestión "más ordenada, ágil y transparente" de las plazas disponibles.

Asimismo, la Administración autonómica publicará mensualmente datos actualizados sobre el número de expedientes activos y pendientes, el plazo medio de resolución y la ocupación de plazas por centro, con el objetivo de reforzar la transparencia y el control público.

La resolución también recoge medidas para fomentar alternativas a la atención residencial, mejorar la prestación económica vinculada a servicios privados acreditados, incrementar la intensidad del apoyo para asistentes personales y ampliar el acceso al servicio de ayuda a domicilio. Todo ello con el fin de ofrecer soluciones flexibles y adaptadas a las necesidades individuales.

Por último, se establece la creación de una comisión de seguimiento del SAAD, integrada por representantes de las administraciones públicas, sindicatos y organizaciones empresariales. Este nuevo órgano tendrá como misión supervisar el funcionamiento del sistema y proponer mejoras, reforzando así la participación democrática y la capacidad de respuesta a las demandas sociale