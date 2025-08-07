Asturias alerta sobre el impacto del calor y llama a proteger a los colectivos vulnerables ante el cambio climático

Archivo - La consejera de salud Concepción Saavedra, en una imagen de archivo - CAPTURA WEB JGPA - Archivo

OVIEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha advertido este jueves sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas ante el incremento de las temperaturas en la región. "Lo más importante en este momento es seguir las recomendaciones", ha señalado, destacando que Asturias está experimentando un aumento de temperatura y cambios climáticos que requieren respuesta.

Saavedra ha detallado las principales recomendaciones para proteger a los grupos más vulnerables, como personas mayores, enfermos crónicos, embarazadas y niños. "Tienen que evitar los días centrales del día, salir a la calle, estar en zonas frescas, hidratarse, evitar el calor y el ejercicio físico al aire libre", ha explicado, insistiendo en la importancia de utilizar ropa adecuada y no dejar a personas o animales en espacios cerrados con altas temperaturas.

La responsable autonómica ha subrayado que la tendencia actual apunta hacia "unos días con más calor" y un aumento de patologías crónicas descompensadas por las altas temperaturas.

"Vamos hacia un exceso de calor con respecto a lo que nosotros teníamos", ha manifestado, alertando sobre la necesidad de adaptarse a estos cambios.

Ha comparado la situación de Asturias con otras regiones del sur de España, donde ya existe una cultura más arraigada de protección contra el calor. "Tú vas a unas zonas más al sur de España y ves que la gente se guarda de determinadas horas de la mañana hasta por la noche", ha comentado, sugiriendo que Asturias debe comenzar a asumir nuevos hábitos.

Finalmente, Saavedra ha mostrado su convicción de que siguiendo estas recomendaciones "la situación va a mejorar y muchas de esas personas las vamos a proteger", instando a la población a ser consciente de los riesgos del cambio climático y a tomar precauciones ante las altas temperaturas.