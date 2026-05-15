Asturias amplía su red autonómica de escuelas infantiles 0-3 años con 18 nuevos centros en 14 municipios

El presidente del Principado, Adrián Barbón, la consejera de Educación, Eva Ledo, y la presidenta de la FACC, Cecilia Pérez, en el acto de integración de 14 municipios en la red autonómica de escuelas infantiles de Asturias. - EUROPA PRESS

OVIEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

La red autonómica de escuelas infantiles de 0 a 3 años suma 18 nuevos centros en catorce municipios asturianos, tras la firma de adhesión que ha tenido lugar este viernes en el Palacio de los Condes de Toreno, un acto presidido por el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, la consejera de Educación, Eva Ledo, y la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, Cecilia Pérez.

Los municipios que ahora se adhieren a la red autonómica son Avilés, Cangas del Narcea, Castrillón, Coaña, Gozón, Lena, Laviana, Siero, Noreña, Mieres, Somiedo, Teverga, Tineo y Vegadeo.

Durante su intervención, Barbón ha asegurado que este acto está "cargado de simbolismo" al mostrar cómo la integración de las escuelas en una red autonómica gratuita es posible, mientras "se percibía como algo lejano o imposible" en anteriores legislaturas.

A partir de junio, ha explicado, la red autonómica de escuelas infantiles gratuitas sumará 65 centros y más de 2.000 niños matriculados. "Este es un legado para Asturias", ha destacado el presidente, que ha instado a los municipios que aún no se han adherido a hacerlo en la tercera convocatoria, ya que luego no habrá más. Adrián Barbón ha recordado que esta red, que "educa, contribuye a la conciliación y tiene un alto impacto territorial", se cubre "con los impuestos de los asturianos" y ha puesto en valor la inversión de su Administración en la educación pública.

La consejera de Educación, por su parte, ha asegurado que con esta integración de nuevos municipios se avanza en la consolidación de una red educativa "nueva, autonómica, pública y gratuita", además de consolidar una etapa "decisiva para el desarrollo personal, cognitivo y emocional" de los niños desde los cero años.

Con la red gratuita se ofrece "igualdad de oportunidades" para las familias, que "de esta manera ven facilitada la conciliación de su vida laboral con su vida personal y familiar, independientemente del territorio en el que hayan decidido establecerse". Además contribuye a crear "empleo estable" en un sector formado mayoritariamente por mujeres.

Finalmente, la presidenta de la FACC ha asegurado que el de hoy es un día "largamente esperado" por los Ayuntamientos, al reforzarse un "servicio esencial" para las familias, la infancia y el equilibrio territorial. Las escuelas infantiles, ha dicho, "cumplen una función primordial, son espacios educativos en una etapa decisiva del desrrollo infantil y un apoyo imprescindible para la conciliación", ha remarcado.