Asturias aplicará en diciembre un aumento salarial del 2,5% a los 49.000 empleados públicos

El abono de este mes incorporará los atrasos de todo el ejercicio, ya que la actualización tendrá efectos desde el 1 de enero de 2025 OVIEDO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha aprobado este martes, en una reunión telemática extraordinaria, el acuerdo por el que se fijan las retribuciones del personal de la Administración del Principado para este año, 2025. En concreto, se ha fijado una subida salarial del 2,5% para cerca de 49.000 personas. El coste estimado de esta iniciativa ronda los 61 millones.

Este incremento se aplicará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2024, que ya incorporaban el aumento adicional y consolidable del 0,5% aprobado el año pasado. El alza tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2025 y el abono de todos los atrasos correspondientes a este ejercicio se efectuará en la nómina de este mes.

La medida se ajusta a los límites en materia retributiva que establece la normativa básica estatal y al acuerdo marco suscrito entre el Gobierno de España y las organizaciones sindicales UGT, CSIF y CCOO para el período 2025-2028, que fija la subida máxima de los sueldos. El real decreto ley que da cobertura legal a esta decisión se publicó el 3 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE).