Asturias apoya con 20.000 euros la difusión de la emigración y el retorno

OVIEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha abierto una nueva convocatoria de ayudas destinadas a entidades que desarrollen proyectos para promocionar y difundir la emigración asturiana y el retorno, dotada con 20.000 euros.

La convocatoria cuenta con dos líneas de actuación, una dirigida a entidades locales y otra a entidades privadas sin ánimo de lucro, cada una de ellas dotada con 10.000 euros. Se dirigen a financiar actividades que se hayan desarrollado o se vayan a desarrollar a lo largo de este año.

Pueden sufragarse actos culturales como conferencias, mesas redondas, jornadas, presentaciones de libros o exposiciones. También recreaciones históricas, ferias o torneos, así como otro tipo de actuaciones dirigidas a un público más específico. Por ejemplo, publicaciones, documentales, trabajos de investigación o preservación y difusión de fondos que estén vinculados a la emigración asturiana.

Estas ayudas se enmarcan en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024/2026 que desarrolla la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, a través de la Dirección General de Emigración y Políticas de Retorno. Buscan financiar proyectos que visibilicen el papel desempeñado por los asturianos que emigraron a lo largo de la historia, así como la realidad de quienes retornaron.

Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva y será compatibles con otras ayudas, siempre y cuando no se supere el coste total del proyecto financiado. El plazo de presentación de proyectos permanecerá abierto desde este martes hasta al 30 de septiembre.