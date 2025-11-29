Asturias apoyará con 100.000 euros un proyecto de reconstrucción de viviendas en la Franja de Gaza

Gaza - Moiz Salhi / Zuma Press / ContactoPhoto

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha anunciado este sábado, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, la concesión de una ayuda de cien mil euros para apoyar la reconstrucción de viviendas en la Franja de Gaza.

Zapico ha indicado que esta partida será incluida en el proyecto de presupuestos de su departamento para 2026 y que permitirá mejorar las condiciones de habitabilidad de mujeres, menores y personas con discapacidad en el Basmet Amal Adaptation Camp, un centro de refugiados situado en Deir al-Balah.

La actuación, que se desarrollará en colaboración con la organización no gubernamental Arquitectura Sin Fronteras, tiene como objetivo adecuar espacios para grupos especialmente vulnerables en un contexto humanitario severamente afectado por la destrucción.

Zapico ha destacado la gravedad de la situación en la Franja de Gaza y por ello ha realizado un llamamiento para que la ciudadanía asturiana participe en la manifestación convocada este sábado en Gijón, que partirá de la Gota de Leche a las 17.15 horas, en el marco de la jornada internacional de solidaridad.