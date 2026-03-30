Asturias aprueba 12,1 millones del Fondo de Cooperación Municipal para 74 concejos

Reunión del Consejo de Gobierno de Asturias en Coaña. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado el reparto del Fondo de Cooperación Municipal, dotado con 12,1 millones, un 10% más que el año pasado, para reforzar la autonomía financiera de los 74 concejos que tienen menos de 40.000 habitantes.

Desde 2019, la dotación de este instrumento ha aumentado un 70,42%, hasta alcanzar ahora su máximo histórico, según ha informado el Principado en nota de prensa. Además, está previsto incrementar su presupuesto un 10% anual para llegar a los 13.310.000 euros en 2027.

Este fondo "contribuye al buen funcionamiento de las entidades locales y apoya diferentes actuaciones en los concejos con menor población". La flexibilidad de esta herramienta permite que cada ayuntamiento destine los recursos a las iniciativas que más le convengan, dado que no están vinculados a un fin concreto. Así, gran parte de los fondos se destinan a gastos corrientes y complementan la financiación local.

Del presupuesto total del fondo, el 40% se distribuye a partes iguales entre los 74 concejos, de modo que cada uno recibe 65.405 euros. El resto de la partida se divide en función de los criterios de población, envejecimiento, superficie, orografía y dispersión territorial.

En cuanto a población, el 30% del presupuesto (3.630.000 euros) responde a este criterio, que trata de compensar a los territorios más despoblados, en especial, a los concejos que tienen menos de 2.500 habitantes. El tope máximo se fija en 67.567 euros por municipio.

En función del envejecimiento se reparte el 5% del fondo (605.000 euros), de forma proporcional al índice de envejecimiento elaborado por Sadei con datos de población a 1 de enero de 2025.

La superficie determina la distribución del 3% del fondo (363.000 euros), de forma proporcional al tamaño de cada municipio. Además, el 3% de los recursos (363.000 euros) se asigna de forma proporcional a los kilómetros cuadrados de superficie de los concejos con pendiente superior al 20%. Finalmente, el 19% del fondo (2.299.000 euros) se adjudica en atención al número de entidades de población singulares que cuenten al menos con cinco habitantes.

REFUERZO DE LA PLANTILLA DE LA ADMINISTRACIÓN

Por otro lado, el Ejecutivo ha aprobado la modificación de los instrumentos de ordenación de los puestos de trabajo, con el objetivo de crear 68 plazas de plantilla recogidas en la ley de presupuestos autonómicos de este año para diferentes departamentos de la Administración.

El acuerdo también incluye la ampliación, a jornada completa, de 153 puestos de trabajo de carácter fijo discontinuo para varios centros y unidades asistenciales que dependen de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

Será en el Centro Residencial de Cabueñes, el Centro de Apoyo a la Integración de Cabueñes, el Centro Residencial Arco Iris, la Unidad de Atención Infantil Temprana de Oviedo, la Sección de Familia, los Centros de Alojamiento de Menores de Villalegre, El Humedal, Villapaz, Miraflores, Campillín, Colloto, Los Pilares; y el Grupo de Urgencia de 0 a 3 años.