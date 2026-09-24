Asturias atrae para vivir, pero falta visibilidad de oportunidades de carrera a largo plazo, según un informe

Presentación del Barómetro - EUROPA PRESS

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias es una comunidad que atrae para vivir, pero falta oportunidades de carrera reales a largo plazo. Esa es una de las conclusiones del 'III Barómetro sobre las necesidades de talento que demandan las empresas asturianas', que subraya la importancia de pasar de ser un "territorio para vivir" a un "territorio para hacer carrera'.

El trabajo, elaborado por Compromiso Asturias XXI ha sido presentado este jueves en la sede de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Ha contado con la presencia del presidente de Compromiso Asturias, Eduardo Sánchez, la directora de Gestión de Personas de Caja Rural de Asturias, Tamara Campa, el presidente de PFS Grupo, Roberto Rodríguez, y el director de Telecable y Orange España en Asturias, Juan Acuña.

El informe señala que Aturias no sufre una crisis de atractivo, sino una falta de conversión, de fijación de talento y de visibilidad. Asturias atrae como lugar para vivir, pero no fija. Se concluye que sin oportunidades profesionales visibles ni proyección de carrera, la calidad de vida no basta para retener talento joven. El tamaño de las empresas también importa.

Existe un patrón persistente donde el tejido empresarial asturiano concentra casi la totalidad de sus contrataciones en segmentos de experiencia intermedia. En 2024, el 80% de la demanda buscaba profesionales de entre 2 y 5 años de experiencia (32% de 2-3 años y 48% de 4-5 años). En 2026, esta concentración se mantiene idéntica en un 78% (40% de 2-3 años y 38% de 4-5 años).

La cultura y el ambiente laboral son decisivos: el 90% los considera factor clave de retención. La conciliación tangible y los planes de carrera desbancan el segundo puesto a la marca empleadora como palanca de atracción. La propuesta de valor global al candidato, sigue siendo el principal factor de atracción de las empresas.

Solo el 2% de las empresas considera que las nuevas incorporaciones llegan "completas". La formación interna y la inteligencia artificial (IA) se vuelven "estructurales".

Las competencias blandas se imponen a las técnicas, en cuanto a habilidades y atributos más valorados. El compromiso y el trabajo en equipo (88%) lideran; la resiliencia y el aprendizaje continuo se consolidan como el atributo diferencial en un entorno de cambio constante.

El 52% de las empreas demanda perfiles universitarios y el 38% de FP. El 78% de la demanda se concentra en 2-5 años de experiencia; el talento junior (0-1 año) sube al 18% y el senior es residual.

Desde Asturias Compromiso XXI consideran que ante la imposibilidad de encontrar perfiles preparados y/o competir por salario, la formación interna y una estrategia defensiva de cantera se vuelven la "estrategia de fondo" y que romper la barrera de los 2-5 años frenaría la emigración de los recién graduados.

Añaden que después de años de experiencia, muchos jóvenes quieren volver y continuar su carrera profesional en Asturias. Pero el candidato se ha vuelto más "demanding"(conciliación, salario y trabajo remoto), por ello la propuesta de valor debe segmentarse más aún, incluyendo planes de carrera tangibles, no eslóganes.

Por último apuestan por una planificación estratégica y avanzar en la previsión de la demanda de talento. "En una región que compite por el talento escaso, planificar a 12 meses no es un lujo, sino una estrategia de necesidad. No podemos esperar a los jóvenes que emigraron, tenemos que crear la necesidad", señalan en el trabajo, en el que han participado este año 2026 cincuenta empresas mediante encuestas y ocho empresas 'Focus Group'.