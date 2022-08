Asturias atribuye el incremento de defunciones de los siete primeros meses a la pandemia de COVID-19

OVIEDO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno asturiano, Pablo Fernández, ha relacionado el incremento de defunciones registrada en los siete primeros meses del año a la situación de pandemia por COVID-19.

Ha sido en la rueda de prensa posterior a la reunión al Consejo de Gobierno cuando Fernández ha sido preguntado por los últimos datos, que registran incrementos en toda España. En lo que se refiere a Asturias hubo 8.287 defunciones en los siete primeros meses del año, un 7,52% más que en el mismo periodo de 2021. En relación a las mismas semanas de 2019, antes del comienzo de la pandemia, los fallecidos se han incrementado en Asturias un 9,12%, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística.

"Creo que no voy a descubrir nada si digo que seguimos en pandemia", ha indicado Fernández en su respuesta. "Los datos, a veces, nos ponen en la realidad", ha añadido.

"Hemos tenido ondas epidémicas este mismo año", ha recordado el dirigente asturiano sobre la incidencia de la COVID-19, si bien ha precisado que los efectos no han sido tan nocivos gracias al elevado número de personas que se han vacunado, especialmente en Asturias.

Quienes están falleciendo ahora mismo son las personas más frágiles, según ha indicado el consejero, como los mayores, quienes tienen ya problemas importantes de salud o pacientes con tratamientos inmunodepresores que hacen que las vacunas no funcionen de la misma manera. Ha recordado Fernández que Asturias tiene la mayor tasa de envejecimiento, por lo que no es de extrañar que haya más ingresos o mortalidad. "Sin embargo no somos la comunidad autónoma que mayor letalidad ha tenido y tiene", ha comentado.

En cualquier caso, Fernández ha reconocido que existe "preocupación" acerca del incremento de defunciones y que los expertos de Salud Pública lo están analizando. "No hemos pasado página, seguimos dedicando muchos recursos a la pandemia y atentos a todo ello", ha concluido.