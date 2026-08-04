Asturias: Begoña Fernández-Costales (FEDA) anima a no temer a la IA y verla como ayuda laboral

La presidenta de la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (FEDA), Begoña Fernández-Costales, en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que se celebra en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', antes de un acto de FEDA. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (FEDA), Begoña Fernández-Costales, ha asegurado este martes en Gijón que la Inteligencia Artificial (IA) "no viene para quitar puestos de trabajo ni a mujeres ni a hombres, sino que viene a ayudar".

"A la IA, lo que no tenemos es que tenerla miedo", ha indicado Fernández-Costales, en declaraciones a los medios de comunicación en el marco de la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que se celebra en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', con motivo de un acto organizado por FEDA.

Ha reconocido , eso sí, que la IA es un tema muy importante para las mujeres empresarias. "Aunque no queramos, si la IA la crea un señor, también hay una brecha, hay un problema". "Estamos trabajando con ello y yo creo que cada vez estamos mejor y que está bastante igualado ya", ha apuntado, no obstante.

Por otro lado, ha resaltado que la evolución de mujeres empresarias en Asturias está siendo "muy buena". Según la presidenta de FEDA, cada vez hay más mujeres que deciden emprender, "cada vez somos más las empresarias", ha apostillado.

Ha explicado, en este sentido, que, con respecto al año pasado, el número ha aumentado en casi un 20 por ciento. Eso sí, ha matizado que a veces son datos "confusos", en el sentido en el que a la mujer, según ella, a veces "se le obliga a emprender".

"Emprende porque no le queda otro camino, pero en cualquier caso creemos que es un dato muy positivo", ha insistido Fernández-Costales. "Incluso ahora creemos que el reto no está en emprender, sino en que esas empresas que ya hemos creado, que crezcan y que generen economía y empleo para nuestra región", ha agregado.

En cifras, ha indicado que en el Principado son ya 150 mujeres empresarias en FEDA. Eso implica que cada vez son más las mujeres empresarias y directivas y las que están en el mundo empresarial.

Sobre las preocupaciones que tienen, ha aludido al crecimiento de las empresas, el empleo, la retención de talento en Asturias y el problema del envejecimiento de la población. "Yo creo que es muy importante el que podamos entrar nosotras en juego para que todas estas cosas puedan ir mejorando", ha opinado.

Por otro lado, sobre el acto de FEDA en la Fidma, ha resaltado que, en esta edición, la idea es hacer un telediario con todas sus secciones, economía, deportes, tiempo, pero en el que las protagonistas van a ser las mujeres asturianas referentes que hay por todo el mundo y aquí en Asturias. Cada una de ellas va a hablar de sus temas de especialidad.

También ha visto muy importante que haya entendimiento institucional y empresarial, que haya una conjunción de todo para que, sobre todo, las políticas y leyes más importantes puedan seguir adelante.

Sobre ello, ha incidido en que un tema contra el que están continuamente luchando es la burocracia. Para ella, ese es un tema que tienen encima de la mesa todos, tanto empresarias y empresarios como las instituciones y desde las administraciones públicas.