Asturias busca ingenieros y fisioterapeutas: el Campus de Oviedo acoge cinco procesos selectivos de la Administración

Archivo - Examen de oposiciones en Asturias. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias celebra este sábado cinco procesos selectivos para cubrir 52 plazas fijas en la Administración autonómica. Un total de 549 aspirantes están citados a las 10.00 horas en el Campus de El Cristo para realizar los primeros ejercicios de acceso a los cuerpos de Ingeniería Técnica, Fisioterapia y Terapia Ocupacional, entre otros.

En el proceso de este sábado se desarrollarán los primeros ejercicios para el acceso a los cuerpos de Terapeuta Ocupacional (8 plazas), Familia Profesional Agraria (13 plazas), Ingeniería Técnica Agrícola (12 plazas), Ingeniería Técnica de Obras Públicas (10 plazas) y Fisioterapeuta (9 plazas). Las convocatorias están vinculadas a las OEP de 2022 y 2023.

Los ejercicios consistirán en cuestionarios tipo test o supuestos prácticos sobre los contenidos de los programas establecidos en cada convocatoria, adaptados a los distintos cuerpos y categorías. Para su correcta organización, el dispositivo contará con la colaboración de 14 empleados públicos.