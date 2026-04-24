Asturias busca ser polo logístico del Cantábrico impulsando la Macrorregión Atlántica

Delegación asturiana en Archam - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 24 (EUROPA PRESS)

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha defendido este viernes la necesidad de impulsar la Macrorregión Atlántica con una agenda y objetivos comunes para aumentar su influencia en la Unión Europea, y en la que Asturias podría situarse como polo logístico del Cantábrico "gracias a su posición y capacidades".

Calvo ha respaldado esta iniciativa en el marco del VI Foro de las Cámaras de Comercio del Arco Atlántico (Archam), celebrado en el Centro Botín, en Santander, en el que ha participado junto con el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, y la subdirectora general para la Estrategia del Modelo de Región y Atracción de Inversiones, Nuria Castaño.

El encuentro ha reunido a representantes institucionales y económicos de Asturias, Galicia, Cantabria, País Vasco, Burgos, norte de Portugal y Nueva Aquitania en un momento clave tras el acuerdo para impulsar la coordinación de los territorios situados en la fachada atlántica. En este contexto, el consejero ha destacado el papel preponderante que Asturias podría jugar en esta nueva área de influencia y ha apostado por unir estrategias regionales y suprarregionales para priorizar objetivos, optimizar recursos y ganar peso específico en Europa.

El consejero se ha mostrado partidario de reforzar esta coordinación entre las cuatro comunidades del norte para establecer posiciones compartidas en materia de infraestructuras, movilidad, energía y logística. Ha subrayado, además, la necesidad de fijar mecanismos estables de colaboración y trasladar posturas comunes al ámbito europeo, como ocurre en Asturias con la Alianza por las Infraestructuras que Asturias Necesita, que integra administraciones públicas y agentes económicos y sociales.

SUPRESIÓN PEAJE AP-66

Calvo ha informado en el foro sobre el peaje de la autopista del Huerna (AP-66), sobre cuya prórroga existe un procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea (CE) con dictamen motivado, con impacto también en Galicia y Castilla y León. En este contexto, la Alianza ha acordado solicitar el amparo de la CE para que el procedimiento avance con rapidez hacia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y este corrija una situación que afecta a la cohesión territorial y la igualdad de acceso a infraestructuras en el noroeste del país. Calvo ha subrayado que este tipo de iniciativas refuerzan la posición conjunta del Arco Atlántico como espacio estratégico en Europa.

Además, Asturias ha puesto en valor los avances en conectividad que permiten consolidar un modelo de territorio hiperconectado y reforzar su papel como nodo logístico del Cantábrico: más de dos millones de usuarios de alta velocidad, un incremento superior al 150% en conexiones ferroviarias, más de dos millones de pasajeros en el aeropuerto en 2025 con 30 destinos directos y más de 250 conexiones internacionales, y 60 millones de viajes anuales en transporte público.

IMPULSO AL CORREDOR ATLÁNTICO

El foro ha abordado como prioridades el impulso del corredor ferroviario atlántico, la intermodalidad, la conectividad portuaria, el corredor del hidrógeno, las energías marinas renovables y el turismo sostenible. Respecto al Corredor Atlántico, el Principado ha defendido completar infraestructuras, eliminar cuellos de botella y garantizar su operatividad antes de 2030 para avanzar hacia un sistema logístico integrado.

El consejero ha trasladado la necesidad de impulsar la intermodalidad y destacado el papel clave de los puertos de Gijón y Avilés y la implantación de la autopista ferroviaria entre Gijón y Valladolid para conectar la fachada atlántica con la meseta, mejorar la competitividad y avanzar hacia un modelo más sostenible. "El reto es transformar la cooperación en acción conjunta efectiva para que el Arco Atlántico gane peso en Europa", ha concluido.