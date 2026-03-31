Asturias celebra el reconocimiento estatal al hórreo: "Es un hito en su puesta en valor"

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, señalando a un hórreo. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha celebrado este martes la decisión adoptada por el Consejo de Ministros, que ha reconocido los hórreos del norte de la península Ibérica como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. El Principado considera que esta declaración "supone un hito en la puesta en valor de uno de los elementos más representativos de la identidad del territorio asturiano y un respaldo directo a sus esfuerzos para garantizar su preservación integral".

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, ha señalado en nota de prensa que este reconocimiento estatal "refuerza y legitima el intenso trabajo" impulsado en Asturias para asegurar la continuidad de los hórreos, paneras y cabazos.

"Estamos ante un elemento que forma parte de la identidad asturiana, un icono patrimonial que nos representa como comunidad", ha añadido.

Gutiérrez ha destacado que la declaración "da cumplimiento" a una de las medidas del Plan del Hórreo, aprobado en 2023. Desde 2019, ha agregado el Ejecutivo, el Gobierno de Asturias ha mantenido un programa continuado de conservación que ha permitido apoyar intervenciones en 334 construcciones tradicionales, con una inversión superior a los 2,5 millones. Solo en el último ejercicio se concedieron 111 ayudas, lo que ha permitido sostener un ritmo estable de restauración.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN EN ASTURIAS

La consejería ha incorporado, además, mejoras en la tramitación de estas subvenciones, como el abono anticipado o la ampliación de los plazos de justificación, medidas que facilitan la ejecución de los proyectos y responden a las necesidades planteadas por propietarios y profesionales.

Entre las iniciativas impulsadas destaca el proyecto Pegoyu, almacén de hórreos, que ha permitido recuperar 103 conjuntos de piezas procedentes de construcciones en ruina. Este sistema, desarrollado junto con la Asociación Amigos del Hórreo y la Fundación Cetemas, ha consolidado un modelo de salvaguarda basado en el desmontaje, traslado, tratamiento técnico y reutilización de elementos originales. La consejera ha recordado que el servicio es gratuito, tanto para propietarios como para profesionales.

El Principado ha reforzado también las actuaciones dirigidas a garantizar la transmisión de los oficios ligados a la carpintería de hórreos y paneras, fundamentales para asegurar el relevo generacional. En paralelo, se han puesto en marcha iniciativas de divulgación y una reciente modificación normativa permitirá ampliar los usos compatibles de estas construcciones para favorecer su conservación en el contexto actual.

Asimismo, Cultura trabaja en la selección de un centenar de hórreos y paneras para iniciar su declaración como bien de interés cultural (BIC). El expediente estatal reconoce expresamente la relevancia del Plan del Hórreo de Asturias como referencia en la gestión del patrimonio inmaterial vinculado a estas construcciones.