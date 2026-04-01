Asturias cerró 2025 con una ratio de endeudamiento del 12,3%

Archivo - Consejería de Hacienda del Gobierno asturiano - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha emitido este miércoles una nota de prensa en la que informa de que la Administración regional cerró 2025 con una deuda equivalente al 12,3% de su Producto Interior Bruto (PIB), de modo que se sitúa como la tercera autonomía con menor endeudamiento del régimen común de financiación, solo por detrás de Canarias (10,8%) y Madrid (11,3%), según el balance sobre la evolución de la deuda publicado por el Banco de España.

Según el Ejecutivo, este es el quinto ejercicio consecutivo en el que Asturias logra reducir su ratio de deuda, una tendencia a la baja que únicamente se vio alterada durante la pandemia de la COVID-19 de 2020.

El dato de cierre de 2025 confirma, además, que Asturias forma parte del grupo de cinco comunidades que mantienen su endeudamiento por debajo del umbral del 13% fijado como referencia en la Ley de Estabilidad. Junto con las tres mencionadas, también figuran en este grupo los territorios forales de Navarra y el País Vasco.