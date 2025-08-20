Asturias cerró julio con 21.536 personas pendientes de una intervención quirúrgica

OVIEDO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) finalizó el mes de julio con un total de 21.536 personas pendientes de una intervención quirúrgica. La cifra supone 1.978 menos que las registradas en el mismo mes de 2024. No obstante, respecto al mes anterior, el de junio de este año, el número se ha incrementado en 579 usuarios a la espera de una operación.

Así consta en los últimos datos distribuidos por el Sespa, que señalan que en julio el tiempo medio de espera para operarse en Asturias era de casi tres meses, de 83,77 días.

Se registraron 6.874 pacientes con entre tres y seis meses de espera. Además, en julio había 1.506 personas con más de seis meses esperando por una intervención.

Desde el Gobierno asturiano han destacado en una nota de prensa que en julio se realizaron 4.124 operaciones programadas, la mayor cifra para ese mes desde 2018.

Afirman además que la actividad realizada en consultas externas ha permitido reducir la lista de espera en 4.582 personas en comparación con el mismo período del año pasado.

Mientras, la as pruebas diagnósticas y técnicas pendientes se redujeron un 4,12% respecto a junio. En términos absolutos, el Sespa tiene pendientes 1.320 pruebas menos que en el mes anterior.