Asturias cierra 2024 con 2.285 víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asturias cerró el año 2024 con 2.285 mujeres víctimas de violencia machista inscritas como demandantes de empleo, según datos del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa). De ellas, 203 presentan algún tipo de discapacidad.

El Sepepa dispone de una red de orientación que integra a dos coordinadores y 25 tutores distribuidos por todo el territorio, con formación específica para atender las necesidades de estas mujeres. A través de esta red, las 1.165 mujeres que se reincorporaron al mercado laboral el año pasado firmaron 3.050 contratos, de los cuales 819 fueron indefinidos. Los tutores recibieron el año pasado un premio otorgado por la Delegación del Gobierno en Asturias en reconocimiento a su labor.

Los servicios se ofrecen a mujeres que acrediten su condición de víctimas mediante documentos certificados por juzgados, fiscalías, centros asesores de la mujer o casas de acogida. Estos centros son además los principales puntos de contacto donde las usuarias conocen la labor de los tutores del Sepepa. El trabajo previo se centra en apoyar su recuperación antes de facilitar su inserción laboral y su control sobre la vida cotidiana.

Desde el Gobierno asturiano, apuntan que no existe un perfil tipo de las mujeres atendidas, ya que presentan niveles formativos muy variados, desde personas sin estudios hasta tituladas universitarias. Por razones de protección, el Sepepa no desglosa la residencia por concejos, aunque el 90% vive en el área central de Asturias, que incluye Oviedo, Gijón, Avilés y las cuencas del Nalón y el Caudal.

Por nacionalidad, 1.865 mujeres son españolas, lo que representa más del 81% del total. A finales de 2024, 745 de ellas percibían algún tipo de prestación.