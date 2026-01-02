Asturias cierra 2025 con un aumento del 7,8% en el precio del alquiler, según Idealista

Archivo - Plaza de El Fontán, edificio de viviendas, pisos turísticos, Oviedo Antiguo, zona tensionada. - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -
El precio de la vivienda en alquiler ha aumentado un 7,8 por ciento en el último año en Asturias, hasta alcanzar los 10,2 euros por metro cuadrado al mes, según los datos ofrecidos por el portal inmobiliario idealista. Este dato supone una subida del 2,9% trimestral y del 1,4% con respecto al mes pasado.
En todos los municipios analizados del Principado se produce un comportamiento alcista, siendo la mayor subida la experimentada en Siero, donde el precio se ha incrementado un 10,8%. Le siguen los incrementos de Gijón (10%), Avilés (8,3%), Castrillón (8,1%) y Oviedo (7,9%).
Gijón se mantiene como el municipio más caro de toda Asturias, con 10,9 euros por metro cuadrado, mientras que Oviedo le sigue con 10,8 euros por metro cuadrado.