Asturias cierra febrero con 22.701 pacientes en lista de espera para una operación

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OVIEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 22.701 asturianos se encontraban, a cierre de febrero, en lista de espera para someterse a una operación en Asturias, según los datos facilitados por el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), que asegura que han mejorado los datos a pesar de la huelga médica.

La de febrero es la lista de espera quirúrgica "más baja de los últimos cuatro años", según ha informado el Sespa en nota de prensa. En concreto, hay 117 personas menos que en febrero de 2025 esperando por una operación en Asturias.

El Ejecutuvo ha indicado que, por segundo mes consecutivo, y como consecuencia del paro estatal, la reducción de la actividad en los quirófanos "obliga a centrar los esfuerzos en las personas que aguardan desde hace más tiempo". Así, la cifra de pacientes que esperan más de seis meses se redujo en 216 entre enero y febrero, lo que supone un descenso del 9%. Además, la demora media ha disminuido en dos días, hasta queda fijada en tres meses.

En cuanto a las consultas hospitalarias, el Sespa realizó en febrero 158.350, es decir, 11.207 más que en enero, lo que representa un incremento del 7,61%. Todos los hospitales han mejorado sus registros en este indicador durante el último mes. Por su parte, la demora media ha pasado de 118,54 a 115,96 días.

La cifra global de pruebas pendientes alcanza las 30.448. En comparación con el mes de febrero de 2025, la lista se reduce un 9,12%, lo que supone 3.057 pruebas menos. Respecto a enero, aumenta la actividad en colonoscopias (25,07%), mamografías (30,69%) y resonancias magnéticas (19,78%). La demora media de todas las pruebas se sitúa por debajo de los tres meses y en colonoscopias, ecografías y TAC no llega a dos.