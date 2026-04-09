Asturias cierra la temporada de esquí con un balance de 67.374 usuarios, un 32% más que el año pasado

Archivo - Estación de esquí de Fuentes de Invierno. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha informado este jueves del cierre de la campaña de esquí en las dos estaciones de la comunidad, Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, con un total de 67.374 personas usuarias, un 32,24 % más que el año pasado, cuando se contabilizaron 50.950.

Según ha informado el Principado a través de una nota de prensa, la temporada ha ido acompañada de "avances decisivos" para las dos estaciones, por ejemplo, la electrificación de Fuentes de Invierno, culminada tras la conexión con la red de San Isidro.

La medida, impulsada gracias a la colaboración con la Diputación de León, supone una inversión próxima a los dos millones para garantizar un funcionamiento más eficiente, sostenible y seguro.

Las dos administraciones trabajan ya en la definición del modelo jurídico que posibilitará la gestión conjunta de las cuatro estaciones de Asturias y León: Fuentes de Invierno, Valgrande-Pajares, San Isidro y Leitariegos.

El futuro marco permitirá optimizar recursos, mejorar la coordinación y reforzar el uso de los complejos a lo largo de todo el año, con una visión estratégica compartida para hacer frente a los retos del cambio climático, señalan desde el Gobierno asturiano.

Además, la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte sometió a información pública en enero el proyecto para optimizar el dominio esquiable de Fuentes de Invierno. Si se aprueba esta iniciativa, se podrán alcanzar los 16 kilómetros de pistas, incorporar nuevos telesquíes, mejorar servicios y avanzar en la restauración ambiental para facilitar la futura conexión física con San Isidro.

Respecto a Valgrande-Pajares, el Principado ha autorizado varias actuaciones incluidas en la segunda fase del plan de transformación, con una inversión de 992.699 euros destinada a reforzar la oferta todo el año. Estos trabajos comenzarán durante las próximas semanas.

La planificación prevé nuevos miradores en Cuitunigru, mejoras en rutas y senderos, la finalización del circuito de esquí de fondo, la creación de un bikepark y trabajos de integración paisajística. Posteriormente, se instalarán un telesilla de pinza fija y nuevos sistemas de iluminación, elementos esenciales para ampliar horarios y diversificar actividades.

El proyecto global de reconstrucción y modernización del equipamiento supondrá un gasto próximo a los 20 millones, una cifra que incluye los diez ya destinados a la construcción de la telecabina y la estimación de la siguiente gran fase, que incluye la licitación del bikepark y la iluminación de pistas.