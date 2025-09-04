Asturias, comunidad autónoma con mayor tasa de suicidios, pone en marcha una campaña preventiva

El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, interviene en la presentación de la Campaña prevención del suicidio en Asturias. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

El Teléfono de la Esperanza recibió el pasado año 7.976 llamadas de ayuda

GIJÓN, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, ha presentado este jueves la campaña del Día Mundial de la Prevención del Suicidio.

Una campaña con la que se trata de alentar a las personas que pasan por un mal momento a que piensen que "siempre hay razones para vivir, aunque a veces cueste verlas". "Si alguien que hoy nos está escuchando siente que no puede más, que recuerde que no está solo".

Así lo ha señalado, durante la presentación de la citada campaña en el Consistorio municipal, acompañado de Raquel Collada, técnico de proyectos de la Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza de Asturias.

Pendás ha destacado que el Teléfono de la Esperanza se ha convertido en un recurso que considera esencial para la ciudadanía. "Detrás de cada llamada hay una vida, detrás de cada llamada hay una historia, una persona que busca ser escuchada", ha remarcado, antes de agregar que "todos en algún momento podemos necesitar o hemos necesitado ser escuchados".

Ha recordado, asimismo, que la Fundación Municipal de Servicios Sociales apoya desde hace años a la Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza a través del programa de promoción de la salud emocional y prevención del suicidio, con una subvención anual de casi 4.000 euros, además de facilitar instalaciones municipales, con cuatro despachos en el equipamiento social del Natahoyo.

A ambas entidades, según él, les une un compromiso común: "que nadie se sienta solo". Ha incidido, además, en que la colaboración entre el Teléfono de la Esperanza y la Fundación de Servicios Sociales no es puntual, sino que forma parte de un camino que "seguiremos recorriendo juntos, con el convencimiento de que, apoyando a quienes lo necesitan, cuidamos también de toda nuestra ciudad".

Collada, por su parte, ha recalcado que el Instituto Nacional de Estadística registró en 2023 unos 4.116 fallecimientos por suicidio. De estos, 3.044 eran de hombres y 1.072 de mujeres. Asimismo, el mayor volumen está en la franja de edad de entre 50 y 59 años.

En lo que respecta a Asturias, es la primera comunidad autónoma en cuanto a la tasa de suicidio por cada 100.000 habitantes. Ha apuntado, relacionado con ello, que la realidad del suicidio es "multicausal y multifactorial".

De acuerdo a los datos del año 2024 en España, si bien son aún provisionales, se llevan contabilizados 3.846 fallecimientos, de los cuales hombres serían 2.834 y mujeres 1.012. En Asturias esa cifra sería de 114 (27 mujeres y 87 hombres).

Asimismo, ha hecho referencia a los datos del Teléfono de la Esperanza de Asturias, que el pasado año recibió 7.976 llamadas de ayuda. De todas ellas, se estima que unas 265 han tenido una temática "claramente suicida", ha alertado.

Al tiempo, ha incidido en que en el primer semestre de este año, más o menos, llevan recibidas unas 3.496 llamadas, de las cuales creen que 120 tienen una temática "claramente suicida".

"Es una realidad que preocupa y nos preocupa", ha asegurado Collada, quien ha justificado la necesidad de que todos los años se desarrolle una campaña de prevención.

Ha explicado, en este caso, que la campaña nacional de este año se centra en la figura de Virginia Woolf, de la que ha señalado que pasó una vida con muchos sufrimientos emocionales por distintas cosas y se suicidó.

"Esta campaña se centra en imaginarse los futuros posibles que hubiera podido tener Virginia Woolf, si hubiera tenido apoyo, si hubiera tenido a alguien que la escuchara, si hubiera tenido tiempo de apoyo", ha apuntado.

Ha indicado, en el caso de la campaña en Asturias, que este año es un poco más grande que la de ediciones anteriores. Esta dio comienzo el pasado martes con una charla sobre prevención del suicidio.

Asimismo, tendrá lugar una mesa informativa, este próximo viernes, en Avilés, en horario de mañana en la plaza de España. Las actividades continúan el próximo domingo, con la instalación de una mesa informativa en Mieres, también en horario de mañana. La mesa informativa se trasladará el miércoles próximo, durante todo el día, a la plaza Italia, en Gijón, a la plaza Escandalera, en Oviedo.

En las citadas mesas informativas se repartirá, además, una guía sobre prevención del suicidio, cómo prevenir y actuar ante el suicidio. También se entregarán unas velas.

Ha recordado, por otra parte, que suelen hacer talleres trimestrales, tres veces al año. Estos comenzarán este próximo octubre, si bien se van a publicar el próximo día en su página web (telefonoasturias.org), donde se podrá apuntarse quien esté interesado. Una información que se ofrecerá también en las distintas mesas.

Por otra parte, ha resaltado que el Teléfono de la Esperanza en Asturias cumple 50 años. Dentro de las actividades programadas por el aniversario, está la celebración de un congreso el próximo 4 de octubre, en el auditorio Príncipe de Asturias, en Oviedo.