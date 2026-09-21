Asturias se conecta con Florencia: Volotea inaugura su nueva ruta con dos vuelos semanales

Archivo - Avión de Volotea. - VOLOTEA - Archivo

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Volotea, la aerolínea de las pequeñas y medianas ciudades europeas, ha inaugurado este lunes su nueva conexión entre el Aeropuerto de Asturias y el Aeropuerto Amerigo Vespucci de Florencia, la primera conexión aérea regular de la historia entre ambos destinos.

La nueva ruta contará con dos frecuencias semanales. Con esta incorporación, Volotea amplía a 24 el número de rutas que ofrece desde Asturias, reforzando la conectividad del Principado y ampliando las opciones de viaje de sus pasajeros con un nuevo destino en Italia. La aerolínea eleva así su oferta desde Asturias, que ya supera los 1,2 millones de asientos, según ha indicado la compañía en nota de prensa.

El director general de estrategia de Volotea, Gabriel Schmilovich, ha explicado que "Asturias es una base estratégica para Volotea". "Mantenemos un firme compromiso con seguir ampliando la conectividad de la región. Esta nueva ruta a Florencia ofrece a nuestros clientes del Principado una opción más para viajar de forma directa y cómoda a una de las ciudades más atractivas de Europa", ha afirmado, mostrándose confiado en que "tendrá una excelente acogida y reforzará las posibilidades de viaje desde Asturias".

La aerolínea cuenta con un índice de puntualidad (OTP15) del 88% entre enero y agosto de 2026 en Asturias, y una tasa de cumplimiento del programa de vuelos (Completion Factor) del 99,7%. Durante el mismo periodo, el factor de ocupación (SLF) se sitúa en el 92%. La satisfacción de los clientes supera el 90%, reflejo del alto nivel de valoración de los pasajeros.

Volotea comenzó a operar en Asturias en 2012 y, desde entonces, ha transportado a más de 4,7 millones de pasajeros desde el aeropuerto asturiano.