Asturias continúa con cinco incendios forestales: tres activos y dos estabilizados

Un hidroavión trabaja para sofocar el incendio, a 22 de agosto de 2025, en Degaña, Asturias (España). Este viernes se registran ocho incendios forestales en el Principado de Asturias, según la última información del SEPA. De ellos tres permanecen activos - Imanol Rimada - Europa Press

OVIEDO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias continúa contabilizando cinco incendios forestales, tres de ellos activos en Degaña, Cangas del Narcea y Somiedo, y dos estabilizados en Ponga y Cabrales. Los trabajos de extinción continúan el incendio de Degaña, donde se mantienen los trabajos de defensa sobre la línea divisoria entre ambas comunidades.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias en nota de prensa, en este incendio la lengua de Rebollar está estabilizada, mientras que el flanco oeste no presenta actividad. Hoy trabajan en la zona Bomberos de Asturias, la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (Brif) de Tineo (2), Puerto El Pico y Ruente, la brigada de Navarra, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los bomberos voluntarios franceses.

Además trabajan siete medios aéreos: un helicóptero de Bomberos de Asturias, un bombardero de Ibias y dos helicópteros Lima del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), así como tres helicópteros de las Brif y cuatro bulldozer. La UME y la Brif han instalado tres depósitos auxiliares para recarga de agua, con capacidad de hasta 12.000 litros cada uno.

En el incendio de Genestoso-Somiedo, procedente del incendio leonés de Orallo, los Bomberos de Asturias, los bomberos de Grecia y efectivos de la UME, además de una empresa forestal y dos helicópteros de Bomberos de Asturias, trabajan en el remate de focos que se reactivan ocasionalmente en el interior del perímetro quemado.

Respecto al incendio de Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes) se ha trabajado, tanto por tierra como con medios aéreos, en extinguir las reproducciones en el interior del perímetro quemado, así como entre el Pico Mocosu y Gúa. Aquí trabajan Bomberos de Asturias, Bomberos de Andorra, Guardería del Medio Natural y dos empresas forestales con apoyo de dos medios aéreos: un helicóptero de Bomberos de Asturias y un helicóptero Lima del Miteco.

El incendio de La Uña/Arcenorio (Ponga) tiene pequeños focos humeantes en el interior del perímetro quemado. Aquí trabajan Bomberos de Asturias, una empresa forestal y un helicóptero Lima del Miteco.

El de Camarmeña (Cabrales) tiene pequeños focos humeantes en el interior del perímetro quemado, en seguimiento por la Guardería Medio Natural.