Asturias mantiene tres incendios forestales activos, con trabajos intensivos en zonas altas

OVIEDO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha informado este lunes sobre la situación de los incendios forestales en la región, donde continúan tres fuegos activos y los esfuerzos de extinción se centran en las zonas altas.

En unas declaraciones remitidas a los medios al término de la reunión del Comité de Crisis en La Morgal, Calvo ha explicado que sigue haciendo mucho calor y viento sur en el suroccidente, lo que complica las labores de contención y estabilización de los incendios.

Calvo ha agregado que la situación en las localidades más próximas a los incendios de Cangas del Narcea (Genestoso) y Somiedo (Caunedo) ya es "mucho mejor" al haberse completado el trabajo de defensa de los pueblos. Esto ha permitido poner en marcha de nuevo la lanzadera que estaba sin servicio en la Reserva de la Biosfera de Somiedo.

Ahora los trabajos se centran en los frentes de las zonas altas tanto en Cangas del Narcea como en Somiedo y Degaña. Las labores de extinción continuarán durante la noche, con descargas de medios aéreos, ya que es lo más útil para conseguir "enfriar" por la noche los incendios y no perder los avances logrados hoy.

Calvo ha asegurado que la de este lunes ha sido una jornada de "mucho trabajo" en la que se sigue "consolidando la posición". "Mañana esperamos seguir progresando y que la previsión meteorológica, sobre todo a partir del miércoles, nos ayude", ha manifestado.