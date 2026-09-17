Asturias dará 2.400 euros a quienes cambien un coche antiguo por otro nuevo o de kilómetro cero

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, presenta en rueda de prensa el nuevo Plan Renove junto con el presidente de la Asociación del Automóvil (Aspa), Miguel Pérez, y el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo Carlos Paniceres. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado pondrá en marcha en los próximos días un nuevo Plan Renove dotado con un millón de euros para fomentar la sustitución de vehículos antiguos por otros más modernos y eficientes. La convocatoria contempla ayudas de 2.400 euros por vehículo y permitirá, según las previsiones del Ejecutivo autonómico, renovar unos 400 vehículos en Asturias.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha presentado este jueves la línea de ayudas junto al presidente de la Asociación del Automóvil del Principado de Asturias (Aspa), Miguel Pérez, y el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres. El programa contará con 750.000 euros para particulares y 250.000 euros para personas físicas que desarrollen actividades económicas.

Según ha explicado Sánchez, la iniciativa persigue tres objetivos: mejorar la seguridad vial ante un parque móvil con una antigüedad media de 16 años, reducir las emisiones contaminantes y apoyar a familias y autónomos con menores rentas en la renovación de vehículos de uso cotidiano o profesional.

VEHÍCULOS Y REQUISITOS

Las ayudas se dirigirán a turismos de categoría M1 y a furgonetas o vehículos ligeros de hasta 3,5 toneladas, siempre que sean nuevos de primera matriculación o vehículos de kilómetro cero con una antigüedad máxima de un año. En el caso de los turismos, deberán emitir como máximo 120 gramos de CO2 por kilómetro y tener un precio máximo de 20.000 euros sin impuestos. Para las furgonetas, los límites serán de 159 gramos de CO2 por kilómetro y 25.000 euros sin impuestos.

Quedan excluidos los vehículos con etiqueta Cero Emisiones, que cuentan con su propio marco de incentivos a través del programa Auto Plus. Sánchez ha señalado que el objetivo es concentrar los recursos en modelos accesibles para las familias y favorecer la renovación de vehículos que no entran en este tipo de programas.

Podrán solicitar las ayudas las personas físicas mayores de edad empadronadas en Asturias durante al menos los 12 meses anteriores a la solicitud y al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Cada persona podrá optar a un vehículo subvencionado y deberá acreditar el achatarramiento de otro vehículo antiguo: con más de diez años en el caso de los turismos y más de siete años para las furgonetas.

El vehículo que se retire deberá haber pertenecido durante el año anterior a la convocatoria al solicitante, a su cónyuge, pareja de hecho o familiar de primer grado y no podrá disponer de distintivo ambiental Cero o ECO.

CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

La solicitud se realizará a través de la sede electrónica del Principado y el plazo permanecerá abierto durante dos meses desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOPA. La concesión se efectuará por riguroso orden de llegada de las solicitudes completas. La compra, facturación, pago y matriculación deberán completarse dentro del periodo subvencionable, que finaliza el 31 de diciembre de 2026.

La Cámara de Comercio de Oviedo colaborará con el Principado en la tramitación de los expedientes y en la orientación y asesoramiento a los solicitantes. Según ha explicado el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, la entidad llevaba varios años trabajando con la administración y el sector para poner en marcha este programa.

El presidente de ASPA, Miguel Pérez, ha defendido que esta ayuda permita favorecer la matriculación de vehículos con menores emisiones y retirar de la circulación unidades de mayor antigüedad. También ha reclamado continuidad para el programa una vez finalizada esta primera convocatoria.

En cuanto a la gestión, ha explicado que la persona beneficiaria deberá tramitar directamente su expediente, con apoyo de la Cámara de Comercio, y acreditar documentalmente tanto la adquisición como el pago del vehículo. La ayuda será incompatible con otras ayudas para la misma finalidad.

EL PRINCIPADO DIFERENCIA EL PLAN RENOVE DE LOS MOVES

Preguntado por los retrasos en el abono de las ayudas para vehículos eléctricos, Sánchez ha diferenciado el nuevo Plan Renove de los programas MOVES. Ha señalado que los MOVES 1, 2 y 3 arrastraban retrasos y que, tras la revisión de las bases y la tramitación acumulada, el Principado está realizando los abonos a medida que recibe las justificaciones.

En el caso del MOVES 2025, ha indicado que las solicitudes ya han sido evaluadas y que actualmente se revisan las justificaciones. El consejero ha insistido en que el Plan Renove cuenta con unas bases reguladoras y un modelo de gestión diferentes.