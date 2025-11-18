Asturias defiende en Bruselas su plena integración en el Corredor Atlántico como región "hiperconectada"

OVIEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha participado hoy junto con el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad, Jorge García, en el tercer Meeting of the Atlantic European Transport Corridor Forum, en el que Asturias ha defendido una posición alineada con el Plan Director del Corredor Atlántico en España.

El Principado sostiene que el desarrollo del corredor es clave para consolidar una Asturias "hiperconectada", capaz de integrarse plenamente "en la dimensión transeuropea de la movilidad, el comercio, la logística y el turismo".

Según ha informado el Gobierno asturiano, en esta edición del foro, la Comisión Europea ha presentado los avances en la actualización de la lista de proyectos del corredor y el calendario de trabajo previsto para 2026, así como el marco de indicadores clave que guiará el seguimiento técnico de la red.

También se han abordado las perspectivas presupuestarias vinculadas al próximo Marco Financiero Plurianual y al futuro Mecanismo Conectar Europa. La cita ha incluido una sesión monográfica sobre el despliegue del sistema europeo de gestión ferroviaria (ERTMS), en la que varios Estados miembros han expuesto sus experiencias para avanzar en la interoperabilidad.

PEAJE

El Principado ha aprovechado el encuentro europeo para plantear la importancia estratégica de su conexión terrestre con la meseta y ha pedido que el Corredor Atlántico tenga en cuenta la situación de la AP-66, principal enlace con la red peninsular.

Tras el reciente dictamen de la Comisión Europea sobre la prórroga de su concesión, Asturias ha defendido la necesidad de avanzar hacia un acceso justo, competitivo y alineado con los principios de cohesión regional que inspiran la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T).

Además, el Gobierno del Principado ha reiterado su compromiso con los estándares de interoperabilidad, sostenibilidad y conectividad que exige la TEN-T -como la electrificación, el ERTMS, la integración de nodos urbanos, la intermodalidad o la capacidad para trenes de 740 metros- y ha solicitado a la Comisión Europea corregir la "clasificación errónea" del tramo ferroviario Oviedo-Gijón, con el fin de garantizar que el seguimiento técnico del Corredor Atlántico se realice sobre datos precisos.

El Ejecutivo autonómico pretende asegurar que la planificación del corredor incorpora fielmente las necesidades y obligaciones que afectan al Principado, según el Plan Director del Corredor Atlántico en España, que establece la hoja de ruta estatal para transformar el corredor en un sistema verdaderamente multimodal y competitivo.

Asturias ha defendido que su integración en la red básica y global de la TEN-T debe reflejarse de forma coherente en los trabajos del coordinador europeo, especialmente en un momento en el que la UE avanza hacia la estandarización, la interoperabilidad y el refuerzo de la logística ferroviaria.

"Este foro europeo es clave para hacer seguimiento sobre la ejecución del corredor y para que todas las regiones avancemos de manera coordinada. Asturias defiende un modelo de movilidad integral, sostenible y conectado en el que carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuerto y nodos intermodales funcionen como un sistema único al servicio de la ciudadanía y de la economía. Queremos una Asturias hiperconectada y plenamente integrada en Europa", ha señalado Calvo tras el encuentro.

El Principado ha subrayado que el corredor no puede entenderse únicamente como una sucesión de trazados ferroviarios, sino como una infraestructura multimodal completa, que articula transporte viario, ferroviario, portuario, aeroportuario e intermodal.

En este sentido, ha expuesto la necesidad de reforzar la conectividad integral del territorio y de sus principales nodos urbanos, portuarios y logísticos. Para ello, es necesario impulsar el desarrollo de las infraestructuras previstas en el plan director, orientadas a mejorar la accesibilidad, la explotación, la sostenibilidad y la competitividad del sistema regional. El objetivo final es consolidar la intermodalidad como elemento vertebrador del corredor, integrando mercancías y viajeros en una estrategia única.

Esta visión enlaza con la idea de la TEN-T como red multimodal, sostenible y cohesionadora, llamada a garantizar la igualdad de oportunidades entre territorios y a impulsar el desarrollo económico.

El tercer Meeting of the Atlantic European Transport Corridor Forum celebrado en Bruselas es el espacio en el que la Comisión Europea, los Estados miembros y las regiones que forman parte del Corredor Atlántico analizan conjuntamente su ejecución. Este corredor constituye uno de los ejes estratégicos de la Red Transeuropea de Transporte, diseñada para generar una verdadera red única europea que conecte de forma multimodal los principales nodos urbanos, logísticos, portuarios y aeroportuarios.