Asturias denuncia el silencio del ministro Óscar Puente sobre la supresión del peaje del Huerna: "No es aceptable"

Reunión de la Alianza por las Infraestructuras en Asturias. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, ha denunciado este viernes la falta de respuesta del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre la supresión del peaje del Huerna, asegurando que "no es aceptable" ni "responsable" que ni siquiera conteste a la petición del Principado.

Calvo ha presidido la reunión de la Alianza por las Infraestructuras en la que participan los partidos políticos con representación parlamentaria y los sindicatos CCOO y UGT. Al término del encuentro, el consejero ha explicado los principales puntos que se han abordado en la reunión, con especial atención a la situación del peaje de la AP-66, la autovía del suroccidente, el plan de vías de Gijón o los avances en materia ferroviaria.

Respecto al peaje del Huerna, Calvo ha anunciado que el Gobierno está preparándose para acudir al Contencioso-Administrativo si el Ministerio de Transportes no contesta al requerimiento hecho desde Asturias. Para el consejero es una situación "inédita" que un Gobierno central del mismo color político que el autonómico desoiga sus reivindicaciones. "No es habitual que siendo del mismo color político tengamos que llegar a este tipo de enfrentamientos dialécticos o jurídicos", ha reconocido, para después afirmar que esto no implica que falle la interlocución en otros asuntos con Madrid.

"No puede ser que ante una situación de esta gravedad, tanto desde el punto de vista del requerimiento de la Unión Europea como del planteamiento que hace el Gobierno de Asturias y con el respaldo que tiene, no se esté dando una respuesta formal", ha insistido Calvo.

El titular de Movilidad ha avanzado que el Gobierno de Asturias ha reforzado su iniciativa en el ámbito europeo y ha remitido una nueva comunicación al vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, acompañada de un informe actualizado con toda la documentación del procedimiento, sus fundamentos jurídicos y el impacto económico, territorial y social del peaje.

UNA PERCEPCIÓN COMÚN ENTRE LOS MIEMBROS DE LA ALIANZA

El resto de miembros de la Alianza han coincidido con el consejero en la crítica al silencio del Ministerio. Así, el diputado del PP Pedro de Rueda ha asegurado que esta reunión ha servido para constatar que "Asturias tiene un problema muy grave", la falta de interlocución con el Ministerio de Transportes. "Es un problema de prioridad, no somos una prioridad", ha asegurado, lamentando que Asturias esté "dejada de la mano de Dios" por un Gobierno al que "ni interesa ni preocupa" esta autonomía.

Por su parte, la portavoz de Vox, Carolina López, ha criticado el "teatro" del consejero al intentar "desvincularse del gobierno nacional" por el silencio de Óscar Puente en la revisión del peaje.

"Ahora empiezan a atacar al Gobierno, seguramente después a escondidas seguirán tomando el café y hablando de las corruptelas que pueden sacar a través de las obras públicas mientras los asturianos pagamos todas las consecuencias de este desgobierno", ha aseverado.

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha señalado que "es evidente" que el Gobierno de España "no atiende" a las reivindicaciones del gobierno de Asturias, ni de la Alianza. Por ello ha abogado por buscar "mecanismos" para trasladar "con mayor contundencia" estas reclamaciones.

Desde IU-Convocatoria por Asturies, Antonio Giganto ha lamentado que el Ministerio no esté tomando "ningún tipo de acción relevante" para suprimir el peaje del Huerna mientras sí se están rescatando otras concesiones en el resto de España.

La asesora de Covadonga Tomé en el Grupo Mixto de la Junta General, Laura Tuero, ha enfatizado que "Asturias no puede existir para Madrid solo en verano" y ha señalado que el peso de los asturianos en Madrid "tiene que ser muchísimo más que una lona que se pone en Callao para promocionar Asturias". El peaje, ha remarcado, "es ilegal" y "todos los esfuerzos deben ir a suprimirlo".

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha elevado el tono asegurando que los asturianos están siendo objeto de un "engaño y una estafa" por parte del Ministerio de Transportes. "No solo se nos está ninguneando y estamos pagando por un peaje que es ilegal", ha dicho, sino que además se ha subido en 2026 la tarifa. Para Lanero, "no queda más remedio" que elevar las exigencias y ha instado al presidente asturiano, Adrián Barbón, a reunirse con el presidente Pedro Sánchez.

Desde Comisiones Obreras, la secretaria de Política Institucional, Ana María Rodríguez, ha pedido que el Gobierno "haga caso" a Asturias y ha criticado el "ninguneo" en torno a la supresión del peaje del Huerna. "Estamos pagando por un servicio que es ilegal, que no es ninguna autopista", ha subrayado.

AVANCES EN MATERIA FERROVIARIA

Durante la reunión de la Alianza por las Infraestructuras, el consejero Alejandro Calvo ha trasladado al resto de participantes los "avances importantes" que a su juicio sí se están dando en materia ferroviaria con el plan de cercanías, la planificación del corredor atlántico o el estudio informativo de la variante de Villabona.

En cuanto al plan de cercanías, el consejero ha explicado que la previsión es que los nuevos trenes entren en pruebas en el segundo semestre en Asturias y Cantabria, con lo que la llegada al servicio se produciría en 2027. "En 2027 las cercanías en Asturias y Cantabria tendrán que seguir siendo gratuitas", ha asegurado.

Por otro lado, Calvo ha anunciado que el próximo lunes se elevará al Consejo de Gobierno la primera frase del plan de vías de Gijón, trámite que permitirá "por fin" invertir más de 50 millones de euros en el primer avance.