Asturias dispara las ayudas a la cultura: un 1.000% más de inversión para cine, música y videojuegos

Archivo - Rodaje de una película en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Asturias ha autorizado un gasto de 1.249.000 euros en ayudas para cine, música, libros y videojuegos, a través de una convocatoria de subvenciones que se ha incrementado un 1.192% respecto a 2019. Estos sectores cuentan este año con más de tres millones en convocatorias de subvenciones.

Según ha indicado en rueda de prensa el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, estas ayudas se estructuran en distintas líneas destinadas a los sectores de las artes escénicas, el libro, la música, el audiovisual y el cine, las artes visuales y el videojuego, así como a la formación y profesionalización del ámbito cultural y están dirigidas a profesionales y empresas para la ejecución de proyectos culturales y acciones de formación y movilidad.

La financiación corre a cargo de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte. Esta convocatoria se integra en la apuesta estratégica del Gobierno de Asturias por la cultura como sector económico y creativo, que ha experimentado "un crecimiento estructural y sostenido desde 2019".