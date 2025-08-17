Asturias eleva a 14 los incendios forestales este domingo, con 7 activos, 4 controlados y 3 en revisión

Archivo - Incendio urbano en Sobrescobio, foto de archivo. - SEPA - Archivo

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asturias contabiliza a última hora de este domingo un total de 14 incendios forestales, de los cuales siete permanecen activos, cuatro están controlados y tres se encuentran estabilizados o en revisión, según la información facilitada por el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

En los trabajos participan efectivos de Bomberos del SEPA, la Unidad Militar de Emergencias (UME), brigadas forestales, agentes medioambientales, empresas del sector y medios aéreos del MITECO y de Bomberos de Asturias.

En Genestoso (Cangas del Narcea), procedente del incendio leonés de Orallo y que también afecta a Somiedo, trabajan bomberos de varios parques, la UME, brigadas forestales, maquinaria pesada y la Brif de Tineo, bajo la coordinación de un Puesto de Mando Avanzado.

En Valdeprado (Degaña) permanecen efectivos del SEPA junto con la UME, brigadas forestales, maquinaria y una brigada helitransportada de Castilla-La Mancha. También siguen activos los incendios de Bezanes (Caso), Taranes (Ponga), Camarmeña (Cabrales) -que mantiene cerrada la Ruta del Cares-, Villamarcel/Faedo (Quirós) y Caunedo/Güa (Somiedo).

Los incendios controlados se localizan en Cangas del Narcea (Vallado 2/La Pachalina y Cobos) y Coaña (Lebredo y Medal y Loza). Permanecen además en fase de estabilización o revisión los fuegos de La Garganta/Sierra de la Bobia (Villanueva de Oscos), Puerto Sus (Ponga) y San Félix (Tineo).