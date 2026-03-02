Asturias eleva al 92,8% la ejecución presupuestaria en 2025 y mejora los datos de 2024

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del gobierno, Guillermo Peláez, informan en rueda de prensa de los acuerdos adoptados. - PRINCIPADO

OVIEDO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha analizado la ejecución presupuestaria de 2025, que alcanza el 92,8%, un porcentaje ligeramente superior al registrado al cierre del ejercicio anterior. El Ejecutivo ha precisado que esta comparación no incluye los créditos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), ya que el horizonte de ejecución de estos fondos concluye este año y su incorporación alteraría el análisis del marco presupuestario ordinario.

En este contexto, los capítulos de inversión presentan una evolución al alza. El grado de ejecución en el capítulo de obligaciones reconocidas se sitúa en el 62,5%, frente al 60,5% contabilizado en 2024.

El capítulo 6, relativo a inversiones reales, alcanza un 69,1% de ejecución, más de dos puntos por encima del 67% registrado el año anterior. Las inversiones adjudicadas superan el 80%, lo que supone un incremento de más de dos puntos respecto a 2024.

El portavoz del Gobierno regional y consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha informado en rueda de prensa, junto al consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, de los acuerdos alcanzados este lunes y ha indicado que la información detallada sobre la ejecución presupuestaria ya ha sido remitida a la Junta General dentro de los plazos fijados por la normativa.

En cuanto a los fondos MRR, Asturias ha ingresado 762,7 millones de euros. De ese total, se ha adjudicado el 93,5% (713,3 millones) y se ha abonado el 61,7% (470,8 millones), lo que, según el Ejecutivo, evidencia un elevado nivel de gestión de los recursos europeos.