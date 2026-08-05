Asturias eleva a un millón los fondos para apoyar a proyectos de empoderamiento y defensa de los derechos de las mujeres

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OVIEDO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano, a través de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, destina este año un millón de euros a financiar diez proyectos de cooperación internacional para el empoderamiento de las mujeres y la promoción y defensa de sus derechos.

Según ha informado el Gobierno asturiano, la convocatoria aumenta su presupuesto en 300.000 respecto a 2025, lo que ha permitido apoyar dos iniciativas más, y acumula un incremento de 850.000 desde su puesta en marcha en 2018.

Las iniciativas subvencionadas se ejecutarán en Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Senegal. Colombia se incorpora por primera vez como país destinatario desde la puesta en marcha de esta convocatoria. Cinco de los proyectos respaldarán el empoderamiento económico, el liderazgo y la participación de las mujeres, mientras que los otros cinco se centrarán en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y en la prevención de la violencia de género.

Las ayudas tienen como finalidad incidir sobre las causas estructurales de la desigualdad mediante la incorporación del enfoque de género y de derechos en las actuaciones de cooperación al desarrollo. La línea está dirigida a organizaciones no gubernamentales y asociaciones asturianas con experiencia en proyectos desarrollados junto con organizaciones de mujeres en los países socios. La resolución de la convocatoria, se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Principado (BOPA).

Las actuaciones beneficiarán directamente a 9.947 personas, de las que el 65% son mujeres y el 35%, hombres. El Salvador se consolida como uno de los principales destinos de la cooperación feminista asturiana, al concentrar tres de los diez proyectos aprobados este año.