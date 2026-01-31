Asturias por encima de la media nacional en cuanto a empresas nativas de inteligencia artificial

Archivo - El Principado impulsa una administración más ágil y transparente con la aplicación de inteligencia artificial en la contratación pública - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asturiano ha informado de que Asturias es uno de los polos más activos de España en la creación de tecnología avanzada. Un estudio de la Fundación Ramón Areces y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas refleja que el Principado presenta una densidad de empresas nativas de inteligencia artificial (IA) del 0,43%, una cifra que sitúa la comunidad por encima de la media nacional (0,42%) y al mismo nivel que autonomías como Cataluña y País Vasco.

Ese porcentaje confirma que Asturias "está liderando la revolución digital desde la base de la creación de empresas". Las compañías nativas de IA son aquellas fundadas específicamente para desarrollar soluciones de inteligencia artificial, lo que demuestra la existencia de un ecosistema emprendedor y de talento altamente cualificado en la comunidad, y en este ámbito, Asturias se sitúa entre las cinco autonomías líderes en la creación de empresas de inteligencia artificial.

El estudio sitúa Asturias como referencia tecnológica de su entorno geográfico más cercano. Galicia (0,33%) y Castilla y León (0,26%) registran porcentajes inferiores. Además, en términos de empleo, el Principado se coloca como la tercera comunidad con más puestos de trabajo en IA respecto del total de empleo.

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo valora este dato como un indicador de éxito en el proceso de transformación del tejido productivo, dentro del marco general de mejora y avance de la innovación empresarial en el Principado en los últimos años. "Asturias está demostrando que tiene la materia prima más valiosa del siglo XXI: el talento para crear tecnología propia. No necesitamos importar innovación, la estamos fabricando aquí", ha destaca el consejero Borja Sánchez.