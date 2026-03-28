Asturias estrena la temporada aérea de verano con 30 destinos directos y una oferta de 1,6 millones de plazas

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OVIEDO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asturias estrena esta medianoche la temporada aérea de verano con 30 destinos directos en su parrilla y una oferta que supera los 1,6 millones de plazas. Desde abril hasta octubre, el aeropuerto de Santiago del Monte contará con vuelos directos a 19 ciudades españolas y once europeas, ubicadas en nueve países.

Esta programación permitirá enlazar directamente con 250 puntos en todo el mundo, a través de siete centros de operaciones europeos, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

La parrilla incorpora esta temporada tres nuevos destinos: Oporto, Florencia y Dublín. Además, por primera vez operarán en el Principado dos nuevas aerolíneas: la irlandesa Aer Lingus, que volará a Dublín, y la neerlandesa KLM, que cubrirá la conexión con Ámsterdam.

En el capítulo de nuevos destinos, las rutas de Oporto y Florencia estarán en servicio todo el año. En el caso de la ciudad portuguesa, este domingo se producirá la primera conexión, mientras que las comunicaciones con Florencia comenzarán en septiembre. Dublín regresa a la programación de Santiago del Monte de la mano de la aerolínea bandera de Irlanda, Aer Lingus.

La oferta de destinos internacionales es la siguiente: Oporto, Florencia, Dublín, París, Roma, Londres, Fráncfort, Milán y Ámsterdam. Además, las conexiones nacionales directas para esta temporada son Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Granada, Valencia, Castellón, Alicante, Murcia, Palma de Mallorca, Menorca, Ibiza, Jerez, Tenerife Norte, Tenerife Sur, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Melilla.

En los momentos de mayor actividad de la temporada, está previsto que la terminal asturiana registre hasta 372 vuelos a la semana. Al menos ocho aerolíneas operarán estos próximos meses desde Santiago del Monte.

Por otro lado, la oferta cubre aeropuertos internacionales de primer nivel, lo que facilitará conexiones más eficientes y cómodas. Entre esos aeródromos figuran Fiumicino (Roma), Zaventen (Bruselas) y Orly (París). Los vuelos directos enlazarán con siete centros de operaciones (hubs) europeos: el doble hub de Madrid y Barcelona, Londres, Dublín, Fráncfort, Ámsterdam y la posibilidad de conectar los vuelos de Volotea con la Red de ITA Airways en Roma.

MERCADO NACIONAL

El inicio de la temporada estival viene acompañado de un aumento notable de frecuencias en los principales mercados nacionales. Las conexiones con Madrid crecen más de un 50%, con tres compañías que ofrecen rutas diarias: Air Europa, Volotea y Air Nostrum.

Por su parte, destinos como Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana o Baleares experimentan incrementos relevantes tanto en vuelos como en plazas. En el caso de Canarias, el número de frecuencias crecerá más de un 34% y Binter ofrecerá conexiones con todas las islas del archipiélago. Las rutas a Andalucía aumentan un 24,5 % respecto a 2025, con 240.400 plazas a la venta, y hacia la Comunidad Valenciana están programados un máximo de 20 vuelos a la semana y un total de 208.000 plazas.

La conexión con Baleares estará cubierta con más de 207.000 plazas y hasta 24 salidas a la semana que incluirán hasta 18 frecuencias semanales con el aeropuerto de Mallorca, donde la oferta en verano alcanzará las 159.000 plazas.