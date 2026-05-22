Asturias estudiará ampliar las ayudas a familias de víctimas de accidentes laborales previas a 2025

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, reunida con familiares de víctimas de accidentes laborales. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha anunciado este viernes que el Gobierno autonómico analizará la posibilidad de extender las futuras ayudas a familias de víctimas de accidentes laborales a casos anteriores a 2025, tras reunirse con afectados que han trasladado situaciones de vulnerabilidad económica y emocional.

Llamedo ha explicado que la intención inicial del Ejecutivo autonómico era que estas ayudas se dirigiesen a los años 2025 y 2026, coincidiendo con el incremento de víctimas registrado en ese periodo y con la puesta en marcha de medidas como la deducción fiscal para huérfanos de accidentes laborales, "única en España".

En este sentido, ha subrayado que el Gobierno asturiano ha situado la siniestralidad laboral como "una prioridad política", hasta el punto de intentar incluir este asunto en el orden del día de la Conferencia de Presidentes al considerarlo "una cuestión de Estado". "Una persona no puede perder la vida en el trabajo", ha afirmado.

La vicepresidenta ha enmarcado estas ayudas en el diálogo social, tras una primera reunión con patronal y sindicatos, y ha avanzado que en los próximos días se convocarán nuevos encuentros para seguir perfilando la propuesta.

REUNIÓN CON FAMILIAS

El encuentro mantenido este viernes ha permitido al Ejecutivo conocer "de primera mano" la situación de las familias de víctimas de accidentes laborales previos a 2025, especialmente en casos judicializados que se prolongan durante años.

Según ha relatado Llamedo, los familiares han expuesto el impacto psicológico en hijos, parejas y padres, así como las dificultades económicas que atraviesan desde el fallecimiento hasta el cobro de la primera pensión.

"Nos hemos puesto en su piel y hemos escuchado su realidad con todo detalle", ha señalado, para añadir que la reunión ha sido "emocionalmente dura" por la complejidad de los testimonios.

COMPROMISO DE ANÁLISIS

Ante esta situación, el Gobierno asturiano se ha comprometido a estudiar "con voluntad política" posibles respuestas para los casos anteriores a 2025 que se encuentren en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de ofrecer acompañamiento, también de carácter económico.

"Vamos a trabajar para ver cómo en esas situaciones concretas podemos dar respuesta desde la Administración", ha indicado Llamedo, quien ha insistido en la "total empatía" del Ejecutivo con las familias afectadas.

Aunque en la reunión no se abordaron cifras concretas, sí se puso el foco en los casos con procesos judiciales abiertos y dificultades económicas prolongadas. El Gobierno y los afectados se han emplazado a mantener nuevos encuentros en próximas fechas para avanzar en posibles soluciones.