Asturias facilita el acceso al máximo grado de dependencia para personas con ELA con ayudas de hasta 9.850 euros al mes

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, la Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco y la consejera de Salud, Concepción Saavedra con representantes de ELA Principado y Asempa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias ha activado este lunes la posibilidad de solicitar el reconocimiento del denominado "grado III+ ELA", una nueva prestación dirigida a personas con esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades neurológicas irreversibles que se tramitará con un único informe médico, sin copago y con resolución en un mes, según ha anunciado el Gobierno autonómico.

El anuncio se ha realizado tras la reunión mantenida en la sede de Presidencia por el presidente del Principado, Adrián Barbón, y las consejeras de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, y de la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica Jovellanos (ELA Principado) y de la Asociación de Enfermedades Neuromusculares del Principado de Asturias (Asempa) en la sede de Presidencia.

Del Arco ha detallado que la solicitud ya está disponible en la web del Principado y que se ha habilitado un correo específico (ela.dependencia@asturias.org) para resolver dudas. El procedimiento se basa únicamente en la presentación de un informe médico acreditativo, sin valoración de capacidad económica ni copago.

RECONOCIMIENTO DEL GRADO 3 PLUS ELA

Según ha explicado, el reconocimiento se podrá acreditar con situaciones como ventilación asistida durante al menos ocho horas, necesidad de aspiración diaria de secreciones o parálisis de extremidades superiores. En otras patologías neurológicas se utilizará un informe adaptado a las necesidades del caso.

La consejera ha subrayado que el procedimiento permitirá que la administración solicite directamente el informe sanitario si la persona interesada lo autoriza. Además, ha destacado que el objetivo es reducir los tiempos de tramitación respecto al marco estatal: "en esta comunidad tenemos el compromiso de resolver en un mes y hacer además pago anticipado".

En cuanto a la prestación económica, el Gobierno asturiano ha fijado un rango máximo de hasta 9.850 euros mensuales, con un gasto minimo de 3.200 euros, y ha indicado que estas ayudas serán compatibles con otras prestaciones vinculadas a la ELA gestionadas desde la Consejería de Salud.

Del Arco ha añadido que el modelo incorpora flexibilidad en la acreditación de cuidadores, permitiendo reconocer la experiencia previa de personas que ya atienden a los pacientes, aunque no dispongan de formación reglada.

TRABAJO CONJUNTO ENTRE CONSEJERÍAS

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha valorado el trabajo conjunto entre departamentos y asociaciones, destacando la revisión permanente de los circuitos asistenciales y el papel de las unidades de referencia y gestión de casos.

Saavedra ha recordado que Asturias ya dispone de ayudas autonómicas específicas para la ELA desde hace tres años y ha señalado que el nuevo sistema se suma a las prestaciones sanitarias existentes: "Son unas ayudas que además permiten que sean compatibles con las nuestras, por lo tanto las ayudas de salud también van a continuar".