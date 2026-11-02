La Asturias Fashion Week reúne este martes en Oviedo a comercios locales y al diseñador Maison Mesa - OVIEDO

OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Filarmónica de Oviedo acogerá este martes, 3 de noviembre, a partir de las 19.30 horas, una nueva edición de la Asturias Fashion Week, un desfile que reunirá las propuestas de varios establecimientos de moda asturianos e incluirá la presentación de una colección de Maison Mesa. La entrada será libre hasta completar el aforo.

En la pasarela participarán Kiss Moda, Liz Valdesuso, Mariam Vaquero Moda, Lencería Elakokette, la firma de moda masculina Williot, la marca infantil 7 Colores y la diseñadora de moda para eventos Patricia San Martín. La cita permitirá mostrar las propuestas de estos comercios y el trabajo de los profesionales vinculados al sector en Oviedo.

La principal novedad de esta edición será la presentación de una colección de Maison Mesa, la firma del diseñador madrileño Juan Carlos Mesa, que cuenta con una trayectoria en la industria de la moda española. La organización, promovida por Lourdes Iglesias, le entregará además la Xanina a la trayectoria profesional, un reconocimiento a su recorrido en el diseño.

El Ayuntamiento de Oviedo colabora en la iniciativa a través del Área de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales. La concejala responsable, Leticia González, ha señalado que el desfile busca dar visibilidad a los comercios locales y acercar sus propuestas a nuevos públicos, además de conectar la actividad comercial con la promoción de la ciudad.