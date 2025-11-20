Asturias fija un cupo inicial de 150 viviendas para el programa 'Alquilámoste'

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha aprobado la ejecución territorial inicial del programa 'Alquilámoste', destinado a movilizar viviendas vacías para su incorporación al mercado del alquiler asequible. La resolución, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), fija un cupo máximo inicial de 150 viviendas, priorizando su distribución en el área metropolitana central, donde se concentra más del 70% de la demanda.

Según la resolución, el programa actuará prioritariamente en Oviedo, Gijón, Avilés, Siero y concejos del entorno metropolitano, que suman un cupo de hasta 120 viviendas. En las cuencas mineras y valles interiores (Langreo, Mieres, Laviana, San Martín del Rey Aurelio, Aller y Lena) se reservan hasta 27 viviendas, mientras que los concejos rurales en riesgo de despoblación, como Cangas del Narcea, Tineo o Belmonte de Miranda, contarán con un cupo inicial de hasta 3 viviendas. La aceptación de solicitudes quedará condicionada a no superar estos límites territoriales.

La Consejería subraya que el crédito asignado al programa tiene carácter ampliable, lo que permitirá aumentar el número de viviendas si lo hace la disponibilidad presupuestaria o la demanda inscrita en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida (Redviva). La planificación podrá revisarse anualmente o antes si fuera necesario.

Asimismo, se constituye la Comisión Técnica del programa 'Alquilámoste', presidida por el director general de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez Fernández, y se aprueban los modelos normalizados de solicitud para la incorporación de viviendas y para la admisión de arrendatarios, que estarán disponibles en la sede electrónica del Principado y en la web del programa.

La resolución entrará en vigor mañana, día siguiente a su publicación en el BOPA.