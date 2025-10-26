Asturias implanta Tendios, una plataforma de IA para agilizar la contratación pública

El Principado impulsa una administración más ágil y transparente con la aplicación de inteligencia artificial en la contratación pública - PRINCIPADO

OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Administración del Principado de Asturias ha incorporado Tendios, una plataforma desarrollada para mejorar la gestión pública y los servicios que prestan las administraciones basada en inteligencia artificial que transformará la gestión de la contratación pública.

Según ha detallado el Principado este domingo, la herramienta permitirá automatizar tareas clave, como la elaboración de memorias justificativas o la redacción de pliegos rectores de la contratación, reduciendo los tiempos de tramitación y optimizando el proceso de licitación.

"La inteligencia artificial no es un fin, sino una palanca para mejorar la calidad de los servicios públicos. Con su aplicación en la contratación, avanzamos hacia una Administración más ágil, transparente y orientada a las personas", ha destacado la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo.

Esta actuación se enmarca en la Estrategia de Transformación Digital del Principado de Asturias, coordinada por la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, que tiene como objetivo situar a la comunidad como referente en innovación administrativa y en la guerra contra la burocracia.

Además, la implantación de esta tecnología refuerza el cumplimiento del Decreto 98/2025, que regula el uso de la inteligencia artificial en la Administración del Principado, y responde a los principios de simplificación, seguridad y transparencia recogidos en la normativa autonómica.

Con la implantación de esta plataforma, los órganos de contratación podrán generar pliegos en minutos, analizar documentación de manera automatizada y gestionar expedientes con mayor eficiencia y trazabilidad. La inteligencia artificial facilitará, asimismo, el análisis predictivo, la detección de oportunidades y la elaboración automática de informes, garantizando procesos más abiertos, competitivos y con mayores garantías jurídicas.

FORMACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El Principado también ha informado de que prentende formar a su personal público en el uso seguro y eficiente de estas herramientas.

En este contexto, la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial ha puesto en marcha el programa 'Domina Copilot Chat', desarrollado en colaboración con Microsoft, que ofrecerá sesiones formativas periódicas sobre las aplicaciones prácticas de la IA en el trabajo diario.

El objetivo es que el conjunto del personal empleado público aprenda a utilizar la inteligencia artificial como apoyo a sus tareas cotidianas, mejorando la productividad, el trabajo colaborativo y la calidad del servicio a la ciudadanía.