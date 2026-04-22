Asturias impulsa un comité de expertos para supervisar el uso ético y transparente de la IA en la Administración

Reunión del Cedisi - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias impulsa el Comité de Supervisión Ética, Normativa y de Innovación en Inteligencia Artificial (Sendia). Se trata de un órgano que reforzará las garantías éticas, jurídicas y sociales en el despliegue de sistemas de IA en el sector público. Además, se encargará de supervisar y orientar el uso de esta tecnología, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

El Comité de Estrategia Digital y Seguridad de la Información del Principado (Cedisi) ha dado luz verde hoy a este nuevo órgano, una decisión que deberá ratificar el Consejo de Gobierno.

"El Gobierno del Principado se asegura de que la IA no solo sea moderna, sino también legítima. Un cometido clave es aportar una mirada humana y ética que complemente el trabajo de los técnicos, garantizando que la inteligencia artificial se use siempre de forma justa", ha destacado la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo.

Sendia se encargará de analizar posibles riesgos y emitir recomendaciones antes de que cualquier sistema de IA se ponga en marcha en el Principado, de tal forma que se asegure una protección efectiva de los derechos fundamentales y una toma de decisiones responsable.

Además, el comité tendrá encomendada la tarea específica de vigilar que los sistemas de IA no generen discriminación ni desigualdades, con el fin de proteger a los colectivos más vulnerables.

De este modo, áreas como los servicios sociales o la atención ciudadana contarán con un escudo ético que garantizará que la tecnología siempre sume y nunca excluya a nadie. En paralelo, permitirá anticipar cómo el uso de la IA impacta en el empleo y en la cohesión social, de modo que se promoverán políticas públicas basadas en la formación y adaptación al mercado laboral.

Un equipo de profesionales de diversos ámbitos actuará como guía independiente para el Principado. La presidencia del comité la ocupará la vicepresidenta, Gimena Llamedo, y la vicepresidencia, el director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, Javier Fernández.

Además, contará con doce vocalías en representación de la Administración del Principado y otras diez externas que representarán a Fade, el Clúster TIC, el Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST), los centros tecnológicos, el tercer sector, la Universidad de Oviedo, UGT, CCOO, y el Colegio Oficial de Ingenieros de Informática. Los mandatos durarán cuatro años.