Asturias impulsa Hub de Descarbonización Industrial: clave para reducir emisiones y costes

Archivo - Instalación de captura de carbono - IEA - Archivo

OVIEDO 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 35 representantes del sector empresarial asturiano, junto con centros tecnológicos, empresas de ingeniería y medioambientales, colegios profesionales y la Universidad de Oviedo, coordinan la creación de un Hub de Descarbonización Industrial en la

La iniciativa, de carácter privado y respaldada por la Cámara de Comercio de Oviedo, busca convertir a Asturias en un referente nacional en captura y almacenamiento de CO2 y reducir el coste que las empresas deberán asumir por emisiones, que podría superar los 1.500 millones de euros anuales si se mantienen los precios previstos para 2030.

En una nota de prensa, señalan que Asturias concentra más de 10 millones de toneladas de CO2 al año, el 75% de las emisiones de todo el Norte de España y el mayor volumen del país, según los promotores de la iniciativa, que han mantenido recientemente un encuentro para sentar las bases de "un proyecto colaborativo que permita desarrollar soluciones innovadoras para reducir las emisiones industriales de carbono y avanzar hacia una economía más sostenible".

Los asistentes abordaron la definición de un modelo de gobernanza, la atracción de inversiones y talento, y la posible creación de un hub físico de captura, transporte y almacenamiento de CO2. La iniciativa pretende también servir como plataforma para acceder a fondos europeos destinados a la transición energética y fortalecer la competitividad de las empresas asturianas en el nuevo escenario industrial sostenible.

Según indicann, los resultados de la reunión se utilizarán para elaborar una hoja de ruta con plazos, financiación y plan de acción para avanzar en la descarbonización industrial de la región.