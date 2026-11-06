Asturias impulsa un proyecto para identificar las áreas de mayor valor ambiental y potenciar la conservación

Jornada técnica - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias impulsa el proyecto Ivastur, desarrollado por la Fundación Cetemas, para identificar las zonas del territorio con mayor valor ambiental, mejorar la conexión entre los espacios naturales y localizar las áreas donde resulta prioritario actuar para recuperar ecosistemas degradados. Esta iniciativa permitirá ahondar en el conocimiento del territorio e incorporar la conservación de la naturaleza a las decisiones sobre su planificación y gestión.

El proyecto cuenta con un presupuesto cercano a los 400.000 euros y está financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Su objetivo es favorecer la conectividad entre los espacios naturales y reforzar la capacidad del territorio para adaptarse a los efectos del cambio climático.

El trabajo incorpora información obtenida mediante satélites, drones y otros sistemas de observación y medición, que permitirá elaborar mapas detallados y actualizados del territorio. Estas herramientas también ayudarán a conocer la evolución de los ecosistemas y a evaluar el impacto que tienen sobre ellos fenómenos como los incendios forestales, las transformaciones del paisaje o el cambio climático.

Los resultados podrán utilizarse para mejorar la planificación territorial y orientar las actuaciones públicas en materia de conservación, restauración ambiental y gestión del territorio. De este modo, el proyecto contribuirá a integrar la protección de la naturaleza en las políticas relacionadas con los recursos forestales, la prevención de incendios y la adaptación al cambio climático, en línea con instrumentos como el Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de Asturias, la Estrategia de Acción por el Clima 2023-2030 y la Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales 2026-2030.

Según ha informado el Ejecutivo a través de una nota de prensa, la conservación y mejora de los espacios naturales no solo protege especies y hábitats, sino que también contribuye a mantener beneficios esenciales para la sociedad, como la regulación de los recursos hídricos, la captura de carbono, la protección frente a determinados riesgos naturales y la conservación del paisaje. Además, un entorno natural bien conservado supone un activo para las zonas rurales y refuerza su atractivo como espacios para vivir y trabajar.

Los avances de Ivastur se han presentado este viernes en una jornada técnica celebrada en la Casa del Agua, en Sobrescobio, en el entorno del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Redes.

El encuentro ha servido para dar a conocer los primeros resultados del proyecto, intercambiar conocimientos y analizar las posibilidades de aplicar estas herramientas a la conservación de la biodiversidad y a la gestión del territorio.

La apertura de la jornada ha contado con la participación de David Villar, director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, y Marcos da Rocha, director general de Planificación Agraria, quienes han destacado la importancia de reforzar la colaboración entre las administraciones públicas, las universidades y los centros de investigación para trasladar el conocimiento científico a la gestión del territorio.

En el encuentro también han intervenido Inés Santé, de la Universidad de Santiago de Compostela; Elena Canga, coordinadora del proyecto por parte de la Fundación Cetemas; Hugo Robles, de la Universidad de Oviedo, y Juan Majada, director científico de la Fundación Cetemas.