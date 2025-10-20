Asturias lanza ayudas de 100 euros para la compra de gafas de menores de 12 años

OVIEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Asturias ha autorizado un gasto de 800.000 euros para ayudas a la compra de gafas para menores de 12 años. Está previsto que la medida beneficie a toda la población diana, 8.000 menores, y que cada uno reciba 100 euros.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha explicado que la subvención está sujeta a un límite de renta de 60.000 euros por unidad familiar y llevar al menos un año empadronado en Asturias. Con esta cuantía se pretende financiar el 50% del coste medio de unas gafas.

El Boletín Oficial del Principado de Asturias publicará esta semana la convocatoria de ayudas, que estará activa durante veinte días para que las familias presenten la solicitud. Esta medida, ha agregado Saavedra, "combina eficazmente" la prevención en salud y refuerza el compromiso del Principado con la equidad.

RELEVO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Miguel Ángel Prieto García como director general de Salud Pública y Atención a la Salud Mental, en sustitución de Ángel López, que deja el cargo a petición propia y a quien el Ejecutivo le agradece los servicios prestados.

Miguel Ángel Prieto (Oviedo, 1968) es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Hasta ahora ha sido jefe de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Salud y, previamente, jefe de la sección de Programas de Prevención.

Durante la pandemia ejerció como jefe de Alertas y Emergencias Sanitarias Covid-19. Cuenta con una "dilatada experiencia" en los programas de detección precoz de distintos tipos de cáncer. Además, trabajó como médico de familia en el área sanitaria I, con cabecera en Jarrio, donde también ocupó la dirección médica de atención primaria y coordinó la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria.