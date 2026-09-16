Asturias mantiene este jueves el riesgo alto de incendios forestales en todos sus concejos

Archivo - Obras en la zona de incendios de Cangas del Narcea. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Todo Asturias se mantendrá este jueves en nivel 3, correspondiente a un riesgo alto de incendios forestales, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot), elaboradas a partir de los datos meteorológicos de AEMET.

El nivel 3 se mantiene en los 78 concejos asturianos, después de que en jornadas anteriores algunos municipios hubieran alcanzado el nivel 4, de riesgo muy alto.

Con este nivel de riesgo se mantienen medidas preventivas para determinadas actividades que puedan generar fuego, chispas o deflagraciones en terrenos forestales y su entorno.