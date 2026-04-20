Asturias modifica los criterios para el reparto de las ayudas a los concejos costeros para la limpieza de las playas

Archivo - Playa de Xagó, en Gozón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha aprobado una modificación de los criterios para el reparto de las ayudas destinadas a los concejos costeros para la limpieza de playas. El Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa) ha publicado este lunes las nuevas bases reguladoras de estas subvenciones, que incorporan un sistema de distribución más ajustado, objetivo y flexible, diseñado para adaptarse mejor a la realidad territorial y a la capacidad de ejecución de cada municipio.

Las nuevas bases vinculan la concesión de las ayudas a parámetros directamente relacionados con las características reales de cada concejo, con el objetivo de garantizar que el crédito disponible se distribuya de manera eficaz y pueda aprovecharse en su totalidad. De este modo, se asegura que los fondos públicos lleguen a los ayuntamientos con capacidad real para ejecutar las actuaciones previstas.

El nuevo sistema de cuantificación de las subvenciones combina distintos criterios objetivos, entre los que se incluyen: La superficie real de las playas que requieren limpieza, ajustando la asignación de recursos a las dimensiones del litoral de cada municipio. La capacidad económica municipal, con el fin de evitar que los concejos con menores recursos se vean penalizados.

El coste real presupuestado de los trabajos de limpieza, vinculando las ayudas a actuaciones concretas, planificadas y ejecutables. Además, las nuevas bases reguladoras incorporan medidas de simplificación administrativa, como la obligatoriedad de la tramitación electrónica y el abono anticipado de la ayuda en un único pago.

El objetivo de esta línea de subvenciones es apoyar a los municipios del litoral en los trabajos de limpieza y mantenimiento de los arenales. La convocatoria está dotada con un presupuesto de un millón y se destina a financiar los gastos derivados de la recogida de residuos que llegan a las playas arrastrados por los cauces fluviales o por el mar, así como su transporte al centro de tratamiento de Cogersa, ubicado en Serín.

Los fondos permiten a los ayuntamientos desarrollar estas actuaciones dentro del ámbito de sus competencias, bien mediante la utilización de medios propios o a través de la contratación de empresas especializadas.