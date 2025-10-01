Asturias por Palestina convoca una manifestación para clamar justicia con el pueblo palestino

Rueda de prensa de la Plataforma Asturias por Palestina convoca una manifestación en Gijón el 5 de octubre de 2025. - EUROPA PRESS

Llaman a la población a sumarse a la movilización y anuncian nuevas acciones

GIJÓN, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Asturias por Palestina ha llamado a la sociedad asturiana a participar en una manifestación convocada para este próximo día 5, en Gijón, para reclamar "justicia" para el pueblo palestino.

La movilización saldrá de la plaza del Humedal, a las 12.30 horas, y está preciso que llegue a la plaza Mayor. Así lo ha indicado el portavoz de la plataforma, Miguel Ángel San Miguel, en rueda de prensa del Consistorio gijonés, acompañado de representantes de la citada plataforma y de los portavoces de IU y Podemos en Gijón, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez.

San Miguel ha remarcado que esta movilización es necesaria ante unos bombardeos que continúan y ante el bloqueo de una ayuda humanitaria que es "más necesaria que nunca".

Al tiempo, ha descrito la hambruna a la que está sometida la población, que sufre, asimismo amputaciones en cifras "difícilmente cuantificables".

Ha recalcado, también, que Israel sigue ocupando territorio palestino y ha advertido de que la propuesta de acuerdo del presidente de EEUU, Donald Trump, nade "fallida".

Sobre esta última, eso sí, ha alertado de que puede desalentar a la población. De Trump, asimismo, ha incidido en que desprecia los organismos internacionales y es "un supremacista y un negacionista".

Especialmente ha remarcado que se proponga un acuerdo sin contar con los palestinos, que son los interesados. Para la Plataforma, debe dejarse entrar alimentos, llevar a cabo una retirada del territorio ocupado por Israel y la entrega del presidente Israelí, Benjamín Netanyahu, para que sea juzgado por los tribunales como "criminal de guerra" y por el "genocidio" del pueblo palestino.

Ha avanzado, también, que van a seguir con las movilizaciones "por la justicia" y en contra de lo que considera una "trampa", con relación a la propuesta de Trump.