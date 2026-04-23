Asturias pide amparo a la Comisión Europea para que la situación del peaje del Huerna llegue cuanto antes al TJUE

Jorge García y Alejandro Calvo - EUROPA PRESS

OVIEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha presidido este jueves una nueva reunión de la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita en la que se ha acordado solicitar amparo a la Comisión Europea para que agilice el procedimiento sancionador a España por el peaje del Huerna, en la AP-66, al que el Ejecutivo asturiano se opone. De hecho, ha decidido ya presentar un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo con el objetivo de eliminar el mencionado peaje.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión de la Alianza, Calvo ha dicho que han acordado una comunicación al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea responsable de la Prosperidad y la Estrategia Industrial (que incluye la supervisión del Mercado Interior y la Protección del Consumidor), Stéphane Séjourné, que es el que isntruye el procedimiento sancionador hacia España por este asunto, para que agilice al máximo el procedimiento de infracción y que cuanto antes se convierta en una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Calvo ha explicado que el el Tribunal Supremo tiene unos plazos que pueden prolongarse hasta los cuatro años. Pero si la demanda entra en el TJUE ha dicho que habría que esperar entre diez y quince meses para poder lograr la eliminación y la ilegalidad de la prórroga de la concesión del peaje del Huerna.

Desde el Principado recuerdan que que la ampliación de la concesión se aprobó en el año 2000 y supuso alargar el peaje 29 años más, hasta 2050. Esa decisión, afirman, condiciona la movilidad entre Asturias y la Meseta y perjudica a la ciudadanía y a las empresas asturianas. El Principado habla de "un sobrecoste permanente" y ha apuntado que tiene un impacto directo en la competitividad de Asturias.

El Ejecutivo asturiano había solicitado al Ministerio de Transportes la revisión de la prórroga del peaje del Huerna. Pero tras unos meses, el departamento de Óscar Puente, rechazó esa idea sin entrar en el fondo de ese asunto. Por eso el Gobierno asturiano ha ido al Tribunal Supremo.

Calvo ha explicado que desde el año 2021 hasta la actualidad los usuarios del peaje han pagado 218 millones de euros por una infraestructura que tiene un valor aproximado de unos 280 millones. "Es decir, en estos años casi hemos vuelto a pagar la autopista. Si esto se produjese hasta 2050 habríamos pagado ocho veces la autopista", ha añadido, algo que ha considerado "intolerable".

Entre los asistentes a la reunión se encontraban los secretarios generales de CCOO y UGT. José Manuel Zapico (CCOO) ha insistido en que el peaje es "injusto" e "ilegal", además de un "agravio" con otras comunidades autónomas.

Javier Fernández Lanero (UGT) ve "inexplicable" que el Ministerio de Transporte tenga la "necedad" de no querer siquiera revisar lo que está ocurriendo. "Estamos perplejos", ha comentado. También la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha considerado adecuado optar por la vía judicial, en vista de los acontecimientos.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

En la reunión también han estado presentes representantes de los grupos parlamentarios con representación en la Junta General del Principado de Asturias. PP y Vox han respaldado lo acordado, pero han lamentdo la "falta de peso político" del Gobierno asturiano presidido por el socialista Adrián Barbón.

Pedro de Rueda (PP) ha criticado la "descoordinación" del Gobierno de Asturias con el Ejecutivo central, que es de su mismo signo político. "Si la autopista del Huerna estuviera en Cataluña, los asturianos ya no pagarían", ha añadido Javier Jové (Vox).

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha celebrado los pasos que se están dando desde Asturias con el objetivo de eliminar el peaje. "Más vale tarde que nunca, esto tenía que haber ocurrido antes", ha señalado.

Delia Campomanes (Convocatoria-IU) ha indicado que se están poniendo en marcha todos los recursos disponibles para terminar con la "injusticia" del peaje.