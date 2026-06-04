Asturias prepara una ley para establecer zonas de mercado restringido donde no se pondrán dar licencias de uso turístico

Laura López, Ovidio Zapico y José Manuel Zapico - EUROPA PRESS

OVIEDO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La futura ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (Loita) incluirá un artículo para el establecimiento de zonas de mercado restringido, que se afectarán a aquellos lugares que hayan sido declarados zonas de mercado tensionado o que sean zonas turísticas protegidas. En esas zonas no se podrá dar nuevas licencias para viviendas de uso turístico se suspenderán también las autorizaciones para cambios de uso de inmuebles residenciales.

Así lo ha confirmado en una rueda de prensa el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la directora general de Urbanismo, Laura López. Han estado acompañados del secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico. De hecho, han explicado que la novedad llega después de alegaciones de la organización.

Según Zapico, la idea es que la Loita sea aprobada este mes por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. A partir de ahí, se trasladará a la Junta General del Principado de Asturias para su tramitación.

En las mencionadas zonas de mercado restringido, habrá además un derecho de tanteo y retracto a favor de la Administración que afectará tanto a solares como a inmuebles completos o pisos sueltos. Eso significará que habrá que comunicar cualquier transmisión que se pretenda efectuar en esas zonas al Principado, que tendrán la opción preferente del contrato. En caso de igualar el precio, el Gobierno del Principado se hará con la propiedad.

"Queremos poner más dificultades a quien con la vivienda especula", ha señalado Ovidio Zapico. Mientras, el secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha dicho que en materia de vivienda no puede haber "medias tintas" y que el suelo "es de los asturianos" y no "un tablero para especular.